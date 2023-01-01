"Virgin Galactic" الأمريكية تنقل 4 سياح في رحلة إلى حافة الفضاء



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أعلنت شركة "فيرجين جالاكتيك" الأمريكية للسياحة الفضائية اليوم الأحد إنها نقلت 4 سائحين إلى حافة الفضاء وعادوا على متن طائرتها الفضائية في ثاني رحلة لها خلال العام الجاري .



وقالت شركة السياحة الفضائية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن المهمة أقلعت وعادت إلى مطار سبيس بورت أمريكا في نيو مكسيكو".



وأضافت "أنها تمثل الرحلة التجارية الأخيرة لطائرة فيرجن من طراز (في.إس.إس يونيتي الفضائية)، إذ تنتج الشركة الآن مركبات فضاء من الجيل الرابع والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة التجارية في عام 2026 ".

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وكانت شركة "فيرجن جالاكتيك" الأمريكية قد أعلنت أمس أنها ستنفذ رحلتها الأخيرة قبل إيقاف عملياتها التجارية لمدة سنتين لتطوير فئة جديدة أكثر ربحية من المركبات الفضائية.