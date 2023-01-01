Twitter ينتقل رسميًا إلى X.com

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لقد خضع تويتر لعملية تغيير العلامة التجارية رسميًا منذ عام تقريبًا، لكن معظم صفحاته لا تزال تستخدم Twitter في عنوان URL الخاص بها حتى الآن. الآن، أعلن Elon Musk أن الشبكة الاجتماعية قد انتهت من نقل جميع أنظمتها الأساسية إلى X.com، مما يعني أنها انتهت من الانتقال إلى هويتها الجديدة ومسح كل آثار اسم Twitter وشعار الطائر الأزرق الشهير.



كما لاحظ The Verge، قام موقع الويب أيضًا بتحرير الصفحة المقصودة وصفحة تسجيل الدخول الخاصة به مع ملاحظة في الأسفل تقول: "مرحبًا بك في x.com! نحن نخبرك بأننا نغير عنوان URL الخاص بنا، ولكن خصوصيتك وبياناتك تظل إعدادات الحماية كما هي." ثم يرتبط بعد ذلك بصفحة الخصوصية الخاصة به، والتي تستخدم الآن x.com في عنوانه.

خلال العام الماضي، تخلت الشركة عن هويتها التي كانت موجودة قبل إيلون ماسك شيئًا فشيئًا. لقد غيرت عنوانها الرسمي من @Twitter إلى @X واستبدلت شعار تويتر على مبنى مقرها الرئيسي. قام موقع الويب الخاص به بتغيير الرموز المفضلة، مما أدى في البداية إلى تفعيل بعض الإجراءات الوقائية الأمنية للمتصفحات، بينما تحولت تطبيقاته إلى شعار X الجديد من تصميم الطائر الأزرق السابق. تمت إعادة تسمية Tweetdeck إلى XPro وأصبح Twitter Blue إلى X Premium. كانت الشركة تنقل صفحاتها ببطء إلى x.com أيضًا - وهي بطيئة بدرجة كافية بحيث أصبحت هذه الخطوة بمثابة خطر أمني، حيث يمكن للجهات الفاعلة السيئة الاستفادة من عنوان URL غير المتسق لضحايا التصيد الاحتيالي. حسنًا، لقد انتهت الشركة الآن من الانتقال إلى عنوان URL الجديد الخاص بها، وحان الوقت لتوديع أحد الأجزاء الأخيرة المتبقية من موقع الويب الذي ساعد في تشكيل مشهد الوسائط الاجتماعية.



