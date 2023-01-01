Toyota تقرر إيقاف بيع أكبر سيارتين SUV.. ما السبب؟



Toyota Toyota

في خطوة مفاجئة، أوقفت شركة تويوتا مبيعات سيارتيها الجديدتين، جراند هايلاندر ولكزس تي إكس لعام 2024، في السوق الأمريكية، بسبب مشكلة تتعلق بالوسادة الهوائية الجانبية للسائق.



من المتوقع أن تؤثر هذه المشكلة على أداء الوسادة الهوائية، مما يعرض السائقين لخطر كبير في حالة وقوع تصادم.





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تفاصيل المشكلة:تكمن المشكلة الرئيسية في أن الوسادة الهوائية الجانبية للسائق قد لا تنتفخ بشكل صحيح إذا كانت نافذة السائق مفتوحة عند وقوع حادث.هذه الوسادة الهوائية، التي تقع فوق النافذة بالقرب من رأس السائق، صممت خصيصًا لحماية الجزء العلوي من جسم السائق في حالات التصادم.ولكن، وفقًا للتحقيقات الأولية، فإن وجود النافذة مفتوحة قد يعطل عمل الوسادة، مما قد يتسبب في فشلها في توفير الحماية اللازمة.إيقاف بيع السيارتيناعتبارًا من 20 يونيو 2024، قررت تويوتا إيقاف مبيعات جراند هايلاندر ولكزس تي إكس في الولايات المتحدة حتى يتم حل المشكلة بشكل كامل.يطال هذا الإيقاف حوالي 145,000 وحدة من طرازات 2024 لكل من السيارتين.التصنيع والمبيعاتيتم تصنيع كل من جراند هايلاندر ولكزس تي إكس في مصنع تويوتا الواقع في برينستون بولاية إنديانا. وحققت السيارتان مبيعات كبيرة منذ بداية العام، حيث تم بيع 48,840 سيارة جراند هايلاندر و18,965 سيارة لكزس تي إكس حتى الآن.تعمل تويوتا حاليًا على تطوير حل للمشكلة، وتعتزم إخطار المالكين الحاليين للسيارات المتأثرة بإجراءات الإصلاح بحلول منتصف أغسطس 2024.وخلال هذه الفترة، يتعين على العملاء الذين كانوا يخططون لشراء أي من هاتين السيارتين الانتظار حتى يتم استئناف المبيعات بعد حل المشكلة.المواصفات التقنيةكلا الطرازين يتميزان بأداء عالٍ وتجهيزات متقدمة. يأتي جراند هايلاندر بمحرك أساسي رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر، بالإضافة إلى خيار Hybrid Max الذي يولد قوة تصل إلى 362 حصانًا.أما لكزس تي إكس، فتأتي بنفس المحرك الأساسي مع خيار هجين إضافي يمكن أن يصل إلى 406 حصانًا.تبدأ أسعار تويوتا جراند هايلاندر من 44,715 دولارًا، في حين تبدأ أسعار لكزس تي إكس الفاخرة من 55,050 دولارًا.يوثق هذا القرار التزام تويوتا بمعايير السلامة والجودة العالية، مؤكدة أن سلامة العملاء تأتي في المقام الأول.وقد طلبت الشركة من جميع المالكين المتأثرين التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإصلاحات المتوقعة.بينما يواصل فريق المهندسين في تويوتا العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، فإن الإيقاف المؤقت لهذه الطرازات البارزة يعكس رغبة الشركة في معالجة أي مخاوف تتعلق بالسلامة بشكل عاجل وفعّال.