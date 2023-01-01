"Toyota" تعتزم إنتاج 3 سيارات جديدة في الصين باستخدام منصة "بي واي دي DM-i" الهجينة

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تعتزم الصانعة اليابانية "تويوتا Toyota" تقديم ثلاثة طرازات هجينة PHEV في السوق الصينية والتي على الأرجح سيتم بنائها على منصة PHEV DM-i الخاصة بالعلامة الصينية "بي واي دي BYD"، وذلك خلال العامين أو الثلاثة المقبلين.



ووفقا لتقارير وسائل إعلام صينية، لن تستخدم العلامة اليابانية بعد الآن منصة "THS" الخاصة بنظام تويوتا الهجين والتي تعمل على تشغيل الطرازات ذات المنظومة الهجينة HEV والتي تم إطلاقها حديثا في السوق الصينية.



ويشار إلى أن تويوتا أطلقت سابقا إصدارات E+ الهجينة من طرازات مثل "كورولا Corrola" و"RAV4" في الصين لكنها لم تلقى نفس نجاح سياراتها السابقة، ومن المقرر أن يتم بناء السيارات الثلاثة الجديدة المنتظرة منصة هجينة PHEV مختلفة عن تلك الطرازات.

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وبالرغم من أنه لم تؤكد "تويوتا" ولا "بي واي دي" هذا الخبر، إلا أن الأمر المؤكد هو أنه إذا تم اعتماد تقنية DM-i من بي واي دي ، فستقوم تويوتا بالتأكيد بإجراء تحديثات كبيرة مما يمنح تجربة قيادة مختلفة للطرازات المنتظرة.الجدير بالذكر أنه تم إطلاق تقنية DM بمنصة بي واي دي الهجينة PHEV في عام 2008، وهذا الشهر، ستطلق جيلها الخامس، والذي من المفترض أن يسمح للطرازات المبنية عليها بالسير لماسفة تصل إلى 2,000 كيلومتر واستهلاك 2.9 لتر لكل /100 كيلومتر.كما تتضمن تقنية DM على نسختين رئيسيتين هما: (DM-i وDM-p). وتتميز الأولى بالاستهلاك المنخفض والكفاءة العالية، بينما تستخدم الثانية للدفع الكلي للعجلات (AWD) أو القيادة على الطرق الوعرة.وفي الآونة الأخيرة، أطلقت العلامة الصينية أيضًا منصة DMO المخصصة لسيارات الطرق الوعرة القوية، والتي يتم استخدامها حاليًا لتشكيلة سياراتها Fang Cheng Bao ومن المرجح أن تحمل تقنية DM-p المعدلة.