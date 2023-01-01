Toyota تستدعي 102,000 نسخة من لكزس LX وتويوتا لاستبدال المحركات مجاناً

أعلنت تويوتا عن استدعاء كبير يشمل 102,000 سيارة من تويوتا تندرا ولكزس LX. وستتلقى هذه السيارات محركات جديدة مجاناً بسبب مشكلة محتملة قد تؤثر على الأداء والموثوقية.يشمل الاستدعاء سيارات قد تحتوي على عيوب في المحرك. ويمكن أن تؤدي هذه العيوب إلى مشاكل في الأداء واحتمال فشل المحرك. تهدف شركة تويوتا من خلال هذا الإجراء الاستباقي إلى ضمان سلامة ورضا عملائها من خلال استبدال المحركات المتأثرة بدون تكلفة.
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