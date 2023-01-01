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Toyota تستدعي 102,000 نسخة من لكزس LX وتويوتا لاستبدال المحركات مجاناً

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صورة الخبر: لكزس LX
لكزس LX

أعلنت تويوتا عن استدعاء كبير يشمل 102,000 سيارة من تويوتا تندرا ولكزس LX. وستتلقى هذه السيارات محركات جديدة مجاناً بسبب مشكلة محتملة قد تؤثر على الأداء والموثوقية.

يشمل الاستدعاء سيارات قد تحتوي على عيوب في المحرك. ويمكن أن تؤدي هذه العيوب إلى مشاكل في الأداء واحتمال فشل المحرك. تهدف شركة تويوتا من خلال هذا الإجراء الاستباقي إلى ضمان سلامة ورضا عملائها من خلال استبدال المحركات المتأثرة بدون تكلفة.

يشمل الاستدعاء سنوات إنتاج محددة، وستقوم الشركة بإخطار مالكي السيارات المتأثرة بشكل مباشر. ويؤكد هذا الاستدعاء وبرنامج الاستبدال المجاني التزام تويوتا بالحفاظ على أعلى معايير الموثوقية ورضا العملاء.

المصدر: سعودى شفت

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