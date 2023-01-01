tinyPod يحول Apple Watch إلى هاتف بسيط يشبه جهاز iPod

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إن tinyPod عبارة عن حافظة لساعة Apple Watch الخاصة بك، والتي ربما لا تبدو مثيرة للغاية في حد ذاتها. ومع ذلك، فإن زاويتها الفريدة - عجلة النقر التي تتحكم في التاج الرقمي للساعة - تجعل شكل ومظهر Apple القابل للارتداء (على الأقل في تسويقها) مثل أول منتج اختراق للشركة في القرن الحادي والعشرين: iPod. وعلى الرغم من أنه يمكنك استخدامه كمشغل موسيقى، إلا أنه يعمل أيضًا مع كل شيء آخر في نظام watchOS، مما يحول ساعة Apple الذكية إلى "هاتف" بسيط وخالي من التشتيت.

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يعمل جهاز tinyPod بسعر 80 دولارًا مع طرازات Apple Watch في السلسلة 4 إلى 9، جنبًا إلى جنب مع Apple Watch SE. (تحتوي ساعات Apple مقاس 41/40 ملم و45/44 ملم على وحدات صغيرة منفصلة.) وفي الوقت نفسه، هناك إصدار آخر مقاس 49 ملم لساعة Apple Watch Ultra - لأنه من منا لا يرغب في تحويل جهازه الذي يمكن ارتداؤه بقيمة 800 دولار إلى هاتف بسيط؟ – التكلفة 90 دولارًا. هناك أيضًا جهاز tinyPod lite، وهو عبارة عن علبة بقيمة 30 دولارًا بدون عجلة نقر.تعتبر عجلة النقر هذه هي وسيلة التحايل الأساسية، ويبدو أن منشئها يعتقد أنها ستكون في مأمن من محامي شركة Apple. (حقيقة أنها تعتمد على أحد منتجات Apple ربما لا تؤذي.) تعمل عجلة العلبة على مزامنة حركتها مع التاج الرقمي لساعة Apple Watch من خلال "مكونات ميكانيكية بعناية بالداخل" والتي تجعل "تلامس الدوران المباشر مع تاج Apple Watch الخاص بك." بمعنى آخر، في أي مكان على نظام التشغيل watchOS يتيح لك التمرير باستخدام التاج، سيكون قابلاً للتمرير باستخدام عجلة النقر tinyPod. من الناحية النظرية، على أي حال.يقول موقع tinyPod أنه يمكنه دعم عمر البطارية لعدة أيام عن طريق إيقاف تشغيل اكتشاف المعصم في الساعة (وهو ما لا تحتاجه هنا). لكن تحقيق ذلك قد يكون أمرًا صعبًا، نظرًا لمدى قصر عمر بطارية ساعات Apple الخلوية عند استخدامها بدون هاتف في نطاق Bluetooth. بالطبع، يمكنك استخدام نموذج GPS فقط (أو إيقاف تشغيل الهاتف الخلوي) والالتزام بالموسيقى المخزنة محليًا، ولكن هذا من شأنه أيضًا أن يحد مما يمكنه فعله.tinyPod هو أحد منتجات Newar، وهو مصمم سابق في Snap وخبير في كسر الحماية لمرة واحدة. في شهر مايو، نشر المبدع أنه بدأ كمشروع جانبي قبل أن يتحول إلى "منتج شحن حقيقي لسبب واحد: كلما غادرت المنزل معه، أحببت ما أشعر به".سواء كان جهاز tinyPod يرقى إلى مستوى فواتيره باعتباره "هاتفًا" بسيطًا وخاليًا من التشتيت ومليئًا بالحنين إلى الماضي أم لا، يبدو أن منشئه قد وضع تفكيرًا كبيرًا في الجماليات ووضوح الهدف والاتساق في التسويق. يُظهر موقع الويب الخاص بها اهتمامًا بالتفاصيل التي تستمتع بإلهام جهاز iPod الخاص بها، بما في ذلك خطوط Apple المناسبة للعصر وفيديو تشويقي بنسبة عرض إلى ارتفاع كلاسيكية تبلغ 4:3. (صور ظلية ترقص على أنغام غوريلاز.)يتوفر جهاز tinyPod للطلب المسبق قبل الشحن “هذا الصيف”. يمكنك حجز واحدة اليوم على موقع المنتج.