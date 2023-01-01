TikTok يعلن عن "الصور الرقمية" المصنوعة بالذكاء الاصطناعي للمبدعين والشركات

ستسمح منصة التواصل الاجتماعي تيك توك قريبًا للذكاء الاصطناعي بإنشاء ما يسمى بـ "الصورة الرمزية الرقمية" للشركات، والتي يمكن أن تساعدك في الترويج لمحتوى العلامة التجارية بسهولة أكبر، وسوف تعتمد الصورة الرمزية الرقمية على أشخاص حقيقيين، وفقاً لموقع phonearena.
سيتم تصميم شخصيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المبدعين والشركات في المحتوى ذي العلامة التجارية، ويمكن أن تولد عروض ترويجية شبيهة بالبشر بسرعة.
في الوقت الحالي، يحتوي تيك توك على نوعين من الصور الرمزية: الصور الرمزية المخزنة والصور الرمزية المخصصة، وتعتمد الصور الرمزية الخاصة بالمخزون على مؤثرين حقيقيين مدفوعي الأجر، بينما تعتمد الصورة المخصصة على المبدعين والمتحدثين باسم العلامة التجارية، ويمكن تخصيص الصور الرمزية للتحدث بلغات مختلفة، وكذلك لإنشاء محتوى مختلف لجماهير مستهدفة مختلفة.
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