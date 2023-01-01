TikTok توقع اتفاقية ترخيص جديدة مع Universal Music Group

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وقعت تيك توك اتفاقية ترخيص جديدة مع Univeral Music Group (UMG) والتي ستعيد الأغاني والفنانين التابعين للشركة إلى منصة التواصل الاجتماعي، يتضمن ذلك أغاني لفنانين مشهورين بما في ذلك تايلور سويفت ودريك وذا ويكند.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أولي أوبرمان، الرئيس العالمي لتطوير أعمال الموسيقى في تيك توك، "نحن نتطلع إلى العمل معًا لصياغة مسار يخلق روابط أعمق بين الفنانين والمبدعين والمعجبين".



وأضاف أوبرمان، "على وجه الخصوص، سنعمل معًا للتأكد من تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لتمكين حقبة جديدة من الإبداع الموسيقي ومشاركة المعجبين مع حماية الإبداع البشري."

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بدأت تيك توك في إزالة محتوى Universal من تطبيقها بعد انتهاء اتفاقية الترخيص الخاصة بها في يناير وفشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق بشأن مدفوعات حقوق الملكية للفنانين وكتاب الأغاني، والحماية من الذكاء الاصطناعي (AI)، والسلامة عبر الإنترنت لمستخدمي تيك توك.ويعد تطبيق الفيديو القصير أداة تسويقية وترويجية قيمة لصناعة الموسيقى، فإن تيك توك هو المكان الأكثر شيوعًا الذي يكتشف فيه الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 عامًا في الولايات المتحدة الموسيقى، متقدمًا على YouTube وخدمات بث الموسيقى مثل Spotify.وقالت تاتيانا سيريسانو، كبيرة محللي صناعة الموسيقى في ميديا: "يقول ما يقرب من ربع المستهلكين الأمريكيين إنهم يستمعون إلى الأغاني التي سمعوها على تيك توك".ومع ذلك، زعمت شركة Universal Music، أن فنانيها وكتاب الأغاني يتقاضون أجورًا تمثل جزءًا صغيرًا فقط مما تتلقاه من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى، وقالت شركة الموسيقى في ذلك الحين، إن تيك توك تمثل 1% من إيراداتها السنوية، أو حوالي 110 ملايين دولار في عام 2023.وعلى النقيض من ذلك، دفع يوتيوب لصناعة الموسيقى 1.8 مليار دولار من المحتوى الذي أنشأه المستخدمون في الأشهر الـ 12 المنتهية في يونيو 2022، وفقًا لشركة ميديا.فيما سمحت تايلور سويفت، وهي واحدة من أكبر أعمال Universal Music، لمجموعة مختارة من أغانيها بالعودة إلى تيك توك أثناء ترويجها لألبومها الأخير “The Tortured Poets Department”.تمتلك سويفت حقوق الطبع والنشر لتسجيلاتها من خلال اتفاقها لعام 2018 مع شركة Universal، ويمكنها التحكم في أماكن توفر أغانيها.ومع استئناف مفاوضات الترخيص في الأسابيع الأخيرة، ظل الذكاء الاصطناعي نقطة خلاف رئيسية، حيث زعمت شركة Universal أن تيك توك "مليء" بالتسجيلات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأغاني التي ينشئها المستخدمون بمساعدة أدوات كتابة الأغاني الخاصة بتيك توك.أكدت منصة تيك توك، أن هذه الأعمال التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون مؤهلة للحصول على مدفوعات حقوق الملكية، وهو موقف عارضته Universal، بحجة أنه سيخفف من مجموعة الأموال المتاحة لتعويض فناني الأداء والملحنين البشريين.ودعت المجموعة التي تضم أكثر من 200 موسيقي وكاتب أغاني شركات التكنولوجيا وخدمات الموسيقى الرقمية إلى التعهد بعدم نشر الذكاء الاصطناعي بطريقة من شأنها "تقويض أو استبدال الفن البشري لكتاب الأغاني والفنانين أو حرماننا من التعويض العادل عن عملنا".وتأتي الصفقة وسط تساؤلات حول مستقبل تيك توك على المدى الطويل في الولايات المتحدة، حيث وقع الرئيس جو بايدن تشريعًا الأسبوع الماضي يمنح شركة ByteDance الصينية المالكة لتيك توك 270 يومًا لبيع أصولها في الولايات المتحدة.وتعهدت TikTok برفع دعوى للطعن في التشريع الذي تصفه بالحظر، حيث يستخدم أكثر من 170 مليون أمريكي خدمة الفيديو الخاصة بها.