TikTok تطلق برنامج صُنّاع التغيير للدفاع عن القضايا المهمة

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يحدث صُنّاع محتوى منصّة "تيك توك" تأثيراً إيجابياً على المنصة وخارجها كل يوم، من خلال مقاطع فيديو لأبطال رائعين يقدمون نصائح قيمة، ومعلمين معاصرين يجمعون بين الإبداع والأصالة في أسلوب تدريسهم الجذاب. بالإضافة إلى الشخصيات النابضة بالحياة التي تُظهر لمشاهديها أن الحياة لا تقتصر على الحالة الجسدية أو الظروف المادية، وأبطال الاستدامة الذين يشاركون حلولاً إبداعية وصديقة للبيئة للمشاكل اليومية.



وانطلاقا من التزامها الراسخ والمتواصل بنشر الإيجابية و مشاركة الأعمال الخيرية من خلال تعظيم الاستفادة من مجتمع #TikTokforGood، أطلقت "تيك توك" "برنامج صُنّاع التغيير على TikTok “، وهو أول برنامج عالمي يهدف لزيادة تأثير صناع المحتوى اجتماعياً، من خلال تسليط الضوء على صُنّاع المحتوى والمنظمات غير الربحية التي تصنع تغييراً هادفاً في مجتمعاتهم من خلال المنصّة. طوال هذا البرنامج الذي يستمر لمدة 6 أشهر ستدعم المنصّة صُنّاع المحتوى لبناء مجتمعات فعالة وفتح فرص حقيقية من خلال أدوات وموارد وتبرعات مخصّصة لمنظمات غير ربحية معيّنة، مما سيسمح لهم بإحداث تأثير أكبر لقضاياهم المجتمعية.



برنامج "صُنّاع التغيير على TikTok "

تحتفل منصّة "تيك توك" بإطلاق هذا البرنامج رسمياً والذي يضم 50 من صُنّاع المحتوى ذوي التأثير المجتمعي من جميع أنحاء العالم. سواء كان الأمر يتعلق بنشر الإيجابية أو مشاركة الأعمال الخيرية، يواصل صُنّاع التغيير هؤلاء الدفاع عن مجتمعاتهم وإلهامها وتثقيفها لدفعها إلى إحداث تغيير جماعي على منصّة "تيك توك" وخارجها.

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دعم القضايا مع المنظمات غير الربحية من خلال هبات "صُنّاع التغيير على TikTok "باعتبارها منصّة تحتفل بالإبداع والتعبير الأصيل، تجمع "تيك توك" بين صُنّاع المحتوى والمنظمات غير الربحية والشركات برؤية مشتركة لدعم وزيادة الوعي احول القضايا المهمة. حيث شهد هاشتاج #TikTokforGood أكثر من 50,000 مشاركة، والتي تعرض قوة وتأثير المجتمع الذي يحرص على إحداث تغيير هادف وإطلاق العنان لتأثير حقيقي في العالم.في الوقت الذي تواصل فيه منصة "تيك توك" إقامة شراكات هادفة بين صُنّاع المحتوى والمنظمات غير الربحية، تُقدم أيضاً منحة من البرنامج كجزء لا يتجزأ من برنامج "صُنّاع التغيير على TikTok "، حيث تتبرّع المنصّة بأكثر من مليون دولار أمريكي من خلال هذه المنحة لأكثر من 30 منظمة غير ربحية عالمية ومحلية تدعم مجموعة متنوعة من القضايا المهمة، حيث ثُقدم تبرعاً مباشراً بقيمة 25,000 دولار أمريكي تكريماً لكل صانع تغيير على TikTok لدعم القضية التي يدعمها وزيادة تأثير العمل الذي يقوم به.قالت كيم فاريل، رئيس قسم صنّاع المحتوى في "تيك توك": "يُسخِّر مجتمع منصّة "تيك توك" العالمي التعبير الإبداعي عن الذات لتحقيق تأثير إيجابي من خلال زيادة الدعم والوعي والدفاع عن القضايا التي يهتمون بها حقاً. نحن فخورون بإطلاق برنامج ’صُنّاع التغيير على’ TikTok لمساعدة صنّاع المحتوى ذوي التأثير الاجتماعي والمنظمات غير الربحية لتصل إلى المزيد من المجتمعات وفتح الباب لفرص حقيقية وإحداث تغيير دائم وهادف."أضافت الدكتورة جنى بو رسلان، متحدثة ومحاضرة ومدربة وصانعة تغيير إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "استخدموا قوّة منصّة ’تيك توك‘ لنشر الإلهام والمعرفة والطاقة الإيجابية وتوحيد العالم مع كل فيديو تنشرونه".وقال عبدالله العنّان، مهندس ومؤسس ورئيس تنفيذي وصانع تغيير إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد أصبحت منصّة ’تيك توك‘ الوجهة الأساسية للحصول على المعلومات لجميع الأعمار، ولذلك بدأت استخدامها لنشر الوعي حول المفاهيم العلمية المذهلة عبر تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي. وأسعى إلى مشاركة حبي للعلم مع جميع محبي التعلّم لإشعال شرارة شغفهم الخاص."أما الدكتور آلان لابريك، المدير، قسم الصحة الرقمية والابتكار في منظمة الصحة العالمية فيقول: "يسعدنا العمل مع منصّة ’تيك توك‘ وصُنّاع المحتوى في جميع أنحاء العالم برنامج ’صُنّاع التغيير على’ TikTok . ويمكننا توسيع نطاق وصولنا إلى المجتمعات على مستوى العالم من خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدينا، مما يؤثر على الصحة والقضايا المهمة الأخرى التي تمس الناس. هذا البرنامج يمكّننا من التواصل مع جمهور أوسع، تشجيع الإبداع والتواصل الصحي."