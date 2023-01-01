Threads تظهر عدد مشاهدات المنشورات في المنصة

بدأت منصة التواصل الاجتماعي ثردز المملوكة لشركة ميتا إظهار عدد مشاهدات المنشورات، بالإضافة إلى عدد الإعجابات والتعليقات وإعادة النشر.
وقال آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام والمشرف على ثردز في ميتا: “من المهم أن يفهم الأشخاص كيفية أداء منشورات ثردز الخاصة بهم، لذلك نحن نطرح القدرة على النقر في أي مكان على المنشور لعرض إجمالي عدد مرات مشاهدته. لدينا المزيد من العمل للقيام به، لكنني أعتقد أن هذه خطوة أولى رائعة في منح منشئي المحتوى بعض البيانات التي كانوا يطلبونها”.
وتشير وثيقة الدعم المنشورة من المنصة إلى أن عداد المشاهدات يظهر أعلى المشورات في ثردز، ويعرض رقمًا واحدًا للمشاهدات التي يحصدها المنشور في ثردز، بالإضافة إلى إنستاجرام حيث تُعرض المنشورات أيضًا للمستخدمين في الخلاصات.
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