tesla تؤجل تاريخ إطلاق سيارات الأجرة روبوتاكسي

في خطوة غير متوقعة، قالت شركة تيسلا أنها ستؤجل إطلاق سياراتها روبوتاكسي المنتظرة.كان الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، قد وعد في البداية بإطلاق روبوتاكسي بحلول عام 2020، متخيلًا أسطولًا من السيارات الذاتية القيادة بالكامل التي من شأنها أن تحدث ثورة في النقل الحضري. كان من المتوقع أن تستخدم السيارات تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة المتقدمة من تيسلا، بهدف توفير بديل مريح وفعال وصديق للبيئة لخدمات النقل التقليدية.
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