tesla تؤجل تاريخ إطلاق سيارات الأجرة روبوتاكسي

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في خطوة غير متوقعة، قالت شركة تيسلا أنها ستؤجل إطلاق سياراتها روبوتاكسي المنتظرة.

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كان الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، قد وعد في البداية بإطلاق روبوتاكسي بحلول عام 2020، متخيلًا أسطولًا من السيارات الذاتية القيادة بالكامل التي من شأنها أن تحدث ثورة في النقل الحضري. كان من المتوقع أن تستخدم السيارات تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة المتقدمة من تيسلا، بهدف توفير بديل مريح وفعال وصديق للبيئة لخدمات النقل التقليدية.قبل أشهر قليلة، قالت الشركة أنها ستكشف عن روبوتاكسي في أغسطس، والآن يعتقد أن الكشف سيتأخر شهراً. وعلى كل حال، سيكون الإطلاق النهائي لتيسلا روبوتاكسي نقطة تحول في قطاع النقل، مؤذنا بعصر جديد من التنقل الحضري ذاتي قيادة.