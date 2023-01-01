Telegram تتيح للمبدعين نشر المحتوى المدفوع عبر القنوات



Telegram Telegram

وسعت تيليجرام حالات استخدام عملتها الرقمية لتشمل المحتوى المدفوع، ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المنصة عملتها الرقمية المسماة Stars للاستخدام داخل التطبيق في الشهر الماضي.



يسمح تطبيق الدردشة أيضًا للقنوات بتحويل العملة الرقمية التي تمتلكها إلى Toncoin، وهي العملة المشفرة التي تستخدمها المنصة عبر سلسلة كتل (البلوك تشين) الشبكة المفتوحة TON.



وتستطيع القنوات استخدام العملة الرقمية للحصول على حسومات على العروض الترويجية للقناة.

قد يعجبك أيضا...

وأطلقت تيليجرام في البداية خدمة Stars لدفع ثمن السلع الرقمية التي تقدمها الروبوتات والتطبيقات داخل تيليجرام.وأصبح الآن بإمكان صناع المحتوى نشر المحتوى الذي يمكن للمستخدمين فتحه باستخدام العملة الرقمية.وتسمح تيليجرام أيضًا لأصحاب القنوات بسحب العملة الرقمية وتحويلها إلى العملة المشفرة Toncoin باستخدام منصة Fragment.والجدير بالذكر أن تيليجرام تستخدم هذه البوابة لبيع أسماء المستخدمين بالمزاد عبر سلسلة كتل (البلوك تشين) الشبكة المفتوحة TON.ويمكن لأصحاب القنوات استخدام العملة الرقمية من أجل الحصول على حسومات على الإعلانات التي يمكنهم من خلالها الترويج لقنواتهم.ومع التحديث الجديد، تضيف تيليجرام أيضًا شريط التطبيق المصغر في الجهة السفلية للسماح للمستخدمين بالوصول بسرعة إلى التطبيق المصغر دون الحاجة إلى إعادة تحميله.وأضافت المنصة أيضًا بعض الطرق الجديدة للمستخدمين لاكتشاف القصص. ويمكنهم الآن النقر على علامة التصنيف لرؤية جميع القصص العامة التي تحتوي علامة التصنيف هذه في التسمية التوضيحية.وتسمح المنصة بالبحث عن الوسوم لمحادثاتك ورسائلك عبر القنوات العامة. ويمكن للمستخدمين الآن إضافة علامة موقع إلى القصص، كما يمكن للمستخدمين رؤية جميع القصص العامة من المكان نفسه من خلال النقر على العلامة.وفي سعيها إلى الوصول إلى مليار مستخدم نشط وتحقيق الربح، أضافت تيليجرام هذا العام مزايا عديدة تركز على الأعمال، مثل السماح للشركات الصغيرة بإضافة الموقع وساعات العمل، لجذب تلك الشركات.وفي شهر أبريل، قدمت المنصة مزايا، مثل صفحات البداية المخصصة، ورسائل الترحيب، والرسائل البعيدة المحددة سابقًا، ودعم روبوتات الدردشة للشركات.