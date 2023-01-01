Starlink مينى متاح الآن لأى شخص فى الولايات المتحدة.. اعرف التفاصيل

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أصبح جهاز Starlink Mini من سبيس إكس والذي يقول إيلون ماسك إنه سيغير العالم متاحًا الآن لأى شخص فى الولايات المتحدة.



وتدمج مجموعة الإنترنت الفضائى ستارلينك الطبق وموجه Wi-Fi في حزمة مقاومة للطقس أصغر بكثير وتستخدم طاقة أقل من مجموعات Starlink السابقة.



ويمكن تشغيل الطبق متعدد الإمكانات بحجم الكمبيوتر المحمول مباشرة من مصدر طاقة USB-PD بقوة 100 واط (20 فولت/5 أمبير) وهذا يعني أي وقت من ساعة من الاستخدام عند استخدام بنك طاقة صغير إلى بضعة أيام عند الاتصال بمولد شمسي .

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فى البداية، كان Starlink Mini متاحًا فقط كإضافة للمشتركين السكنيين الحاليين في الولايات المتحدة، والآن، بعد بضعة أسابيع فقط من إطلاقه، أصبح متاحًا لمجموعة واسعة من الأشخاص الذين يعيشون في عربات متنقلة والبدو الرقميين الذين يرغبون في البقاء على اتصال بغض النظر عن مكان إقامتهم.وتبلغ تكلفة أجهزة Starlink Mini حوالي 599 دولارًا أمريكيًا وهي متوفرة مع كل من خدمات Regional وMini Roam ، وتبلغ تكلفة الخدمة الإقليمية 150 دولارًا أمريكيًا شهريًا للبيانات المحمولة غير المحدودة في أمريكا الشمالية، مع خيار الدفع لكل جيجابايت للاستخدام أثناء الحركة.وتبلغ تكلفة Mini Roam 50 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا ولكنها محدودة بـ 50 جيجابايت من البيانات المحمولة أو أثناء الحركة في القارة، مع تسعير البيانات الإضافية لكل جيجابايت، ويمكن إيقاف كلتا الخدمتين مؤقتًا بين المغامرات.