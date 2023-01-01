Spotify تطلق النسخة التجريبية لخاصية الفيديوهات الموسيقية..حصرياً في مصر..

انتشرت الفيديوهات الموسيقية على شاشات التلفاز في مطلع الثمانينات، محولة الأغاني إلى تجارب بصرية موسيقية يرتبط بها الجمهور بشكل مختلف. منذ ذلك الوقت، أصبحت الفيديوهات الموسيقية جزء مهم من صناعة الموسيقى واكتشاف الأغاني وخلق حوارات مختلفة بين المستمعين مؤثرة بشكل مباشر في الثقافات والموضات الرائجة حسب كل وقت وزمان.
مع إطلاق منصة Spotify خاصية الفيديوهات الموسيقية بنسخة تجريبية لمستخدمي Spotify Premium في مصر. ستسمح هذه الخاصية للمستخدمين باكتشاف الموسيقى وليس فقط سماعها ولكن ايضاَ خلق تجربة فريدة للمستمع مع الفنانين المفضلين لديه بشكل اقوى من خلال الصورة والصوت سوياً مما يزيد الارتباط بين المستمعين وفنانين المفضلين لديهم.
تتضمن النسخة التجريبية على Spotify مجموعة من مقاطع الفيديوهات الموسيقية، بما في ذلك أغاني من الفنانين العالميين مثل Ed Sheeran, Doja Cat و Ice Spice في عدة دول من ضمنها إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، بولندا، السويد، البرازيل، كولومبيا، الفلبين، إندونيسيا، كينيا، والآن مصر .
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