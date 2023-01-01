Spotify تطلق النسخة التجريبية لخاصية الفيديوهات الموسيقية..حصرياً في مصر..

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انتشرت الفيديوهات الموسيقية على شاشات التلفاز في مطلع الثمانينات، محولة الأغاني إلى تجارب بصرية موسيقية يرتبط بها الجمهور بشكل مختلف. منذ ذلك الوقت، أصبحت الفيديوهات الموسيقية جزء مهم من صناعة الموسيقى واكتشاف الأغاني وخلق حوارات مختلفة بين المستمعين مؤثرة بشكل مباشر في الثقافات والموضات الرائجة حسب كل وقت وزمان.



مع إطلاق منصة Spotify خاصية الفيديوهات الموسيقية بنسخة تجريبية لمستخدمي Spotify Premium في مصر. ستسمح هذه الخاصية للمستخدمين باكتشاف الموسيقى وليس فقط سماعها ولكن ايضاَ خلق تجربة فريدة للمستمع مع الفنانين المفضلين لديه بشكل اقوى من خلال الصورة والصوت سوياً مما يزيد الارتباط بين المستمعين وفنانين المفضلين لديهم.



تتضمن النسخة التجريبية على Spotify مجموعة من مقاطع الفيديوهات الموسيقية، بما في ذلك أغاني من الفنانين العالميين مثل Ed Sheeran, Doja Cat و Ice Spice في عدة دول من ضمنها إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، بولندا، السويد، البرازيل، كولومبيا، الفلبين، إندونيسيا، كينيا، والآن مصر .

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طريقة التشغيل:يمكن للمستمعين المميزين في تلك الأسواق الانتقال إلى جهازهم بنظام iOS أو Android أو Desktop أو التلفزيون واختيار "التبديل إلى الفيديو" لمسارات الموسيقى المدعومة. بعد ذلك، سيبدأ الفيديو الموسيقى بالتشغيل من البداية ضمن عرض "التشغيل الآن"ترغب في العودة إلى الاستماع في الخلفية؟ ببساطة، اضغط على "Switch to Audio".يمكنك حتى مشاهدة فيديو الموسيقى بشاشة كاملة عن طريق تحويل جهازك المحمول لمشاهدته في وضع الأفق.