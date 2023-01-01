"SpaceX" تخطط لبناء منشأة جديدة لإطلاق مركبات Starship

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن شركة "سبيس إكس" تخطط لبناء منشأة جديدة لإطلاق مركبات Starship الفضائية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الوكالة فإن "سبيس إكس تخطط لبناء منشأة الإطلاق الجديدة في موقعها الموجود في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ليكون لديها إمكانية تنفيذ ما يصل إلى 44 عملية إطلاق لمركبات Starship سنويا".

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بإعداد بيان حول تأثير المركبات الفضائية على البيئة، كجزء من عملية مراجعة المشروع الذي تعمل عليه "سبيس إكس".

ووفقا لخطط "سبيس إكس" فإن نظام Starship سيكون متعدد الاستخدامات، ففي إطاره سيتم إطلاق رحلات مأهولة إلى المدار الأرضي المنخفض، وإطلاق الأقمار الصناعية، وإطلاق رحلات فضائية إلى القمر والمريخ وإلى أماكن أبعد في الفضاء، ومن المفترض أن تكون مركبات Starship المزودة بوحدة التسريع Super Heavy قادرة على الهبوط بشكل عمودي على الأرض بعد عودتها من الرحلات الفضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن "سبيس إكس" كانت قد فشلت في تنفيذ أول محاولتين لإطلاق نماذج لمركبات Starship إلى المدار، وفي المحاولة الثالثة التي جرت في مارس الماضي فُقد نموذج المركبة بعد 49 دقيقة من إطلاقه.

المصدر: روسيا اليوم

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