"SpaceX" تخطط لبناء منشأة جديدة لإطلاق مركبات Starship

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن شركة "سبيس إكس" تخطط لبناء منشأة جديدة لإطلاق مركبات Starship الفضائية.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها الوكالة فإن "سبيس إكس تخطط لبناء منشأة الإطلاق الجديدة في موقعها الموجود في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ليكون لديها إمكانية تنفيذ ما يصل إلى 44 عملية إطلاق لمركبات Starship سنويا".
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بإعداد بيان حول تأثير المركبات الفضائية على البيئة، كجزء من عملية مراجعة المشروع الذي تعمل عليه "سبيس إكس".
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