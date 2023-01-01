SpaceX تتخذ هذا الإجراء بعد حوادث الحطام الفضائى

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ستنطلق مهمة Crew-9 برواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في موعد لا يتجاوز 18 أغسطس، وربما تصبح آخر مهمة لمحطة الفضاء الدولية بقيادة ناسا تصل إلى المحيط الأطلسي على متن Crew Dragon عند الهبوط، وذلك بسبب مشكلات متكررة مع قطع كبيرة من الحطام من Dragon.

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ووفقا لما ذكره موقع "space"، قالت SpaceX، إن أحد التدابير لإصلاح ذلك هو تكليف المركبات الفضائية المستقبلية بعد Crew-9، ربما بمجرد Crew-10، بالهبوط على ساحل المحيط الهادئ الأمريكي.قالت سارة ووكر، مديرة إدارة مهمة دراجون في سبيس إكس، "ما سنفعله هو تنفيذ تغيير في البرنامج لإكمال إخراج المركبة من المدار قبل التخلص من الجذع، كما فعلنا مع دراجون 1، ثم سيهبط الجذع عمدًا في منطقة غير مأهولة بالسكان من المحيط"، مضيفة "لذا لجعل هذا التغيير ممكنًا، سننقل مركبة استرداد دراجون إلى المحيط الهادئ في وقت ما من العام المقبل".وبصرف النظر عن قلة الحطام الفضائي، يميل ساحل المحيط الهادئ إلى الخضوع لعدد أقل من حالات الطقس القاسي والأعاصير، مما قد يضيف المزيد من القدرة على التنبؤ بجدولة نهاية المهام المأهولة.يضم رواد الفضاء الأربعة على متن Crew-9 القائدة زينا كاردمان (ناسا)، والطيار نيك هاج (ناسا)، والمتخصصة في المهمة ستيفاني ويلسون (ناسا)، والمتخصص في المهمة ألكسندر جوربونوف (روسكوزموس).ولن تطير مركبة Crew-9 إلى الفضاء إلا بعد موافقة وكالة ناسا على إطلاق صاروخ Falcon 9 إلى محطة الفضاء الدولية مرة أخرى، ولكن كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن لإطلاق المركبة في 18 أغسطس.