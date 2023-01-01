SpaceX تبيع Starlink Mini مقابل 599 دولارًا

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بدأت SpaceX في تقديم مجموعة Starlink جديدة لبعض المستخدمين صغيرة بما يكفي لتناسب حقيبة الظهر، حتى يتمكن المستخدمون من أخذها أينما يريدون والوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للشركة. سيكلف Starlink Mini المستخدمين 599 دولارًا مقدمًا، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها SpaceX. وهذا يزيد بمقدار 100 دولار عن مجموعة الأطباق القياسية، وسيحتاج المستخدمون إلى خطة خدمة قياسية حالية لأنهم لا يستطيعون الاستفادة من خدمة Mini Roam إلا مقابل رسوم إضافية قدرها 30 دولارًا شهريًا. كما تلاحظ TechCrunch، سيتعين على عميل Starlink السكني دفع 150 دولارًا شهريًا إجمالاً إذا حصل أيضًا على Mini.



ومع ذلك، قد لا يكلف الطبق الأصغر هذا القدر من المال إلى الأبد. قالت SpaceX في رسالتها إنها تعمل على جعل Starlink أقل تكلفة ككل، وأنها تقدم فقط عددًا محدودًا من المجموعات الصغيرة "في المناطق ذات الاستخدام العالي" في الوقت الحالي. قبل بضعة أيام، تحدث رئيس الشركة إيلون موسك عن Mini on X (المعروف سابقًا باسم Twitter) ووصفه بأنه "خيار رائع ومنخفض التكلفة". وقال أيضًا إنه سيكلف "حوالي نصف سعر الطبق القياسي للشراء والاشتراك الشهري".



وفي رسالة SpaceX، قالت إن طبق Starlink Mini يأتي مزودًا بجهاز توجيه Wi-Fi مدمج، لذا فهو ليس أصغر من الإصدار القياسي فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى مكونات أقل للوصول إلى الإنترنت. كما أنه يستهلك طاقة أقل، ويحتوي على مدخلات طاقة DC وقادر على سرعات تنزيل تزيد عن 100 ميجابت في الثانية. بالإضافة إلى الطبق نفسه، سيتم شحن المجموعة مع مسند ومحول أنبوب ومصدر طاقة وسلك مع موصل USB-C من أحد الطرفين ومقبس أسطواني من الطرف الآخر.

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وكما ذكرت الشركة في رسالتها، يتم طرحها فقط لتحديد المناطق ذات الاستخدام العالي في الوقت الحالي. لكن مايكل نيكولز، نائب رئيس شركة Starlink Engineering، قال على موقع X أن الشركة تعمل على زيادة إنتاج Mini وأنها ستكون متاحة في الأسواق الدولية قريبًا.