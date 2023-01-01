Spacetop G1 كمبيوتر محمول يعمل بتقنية الواقع المعزز بدون شاشة

يعد جهاز Apple Vision Pro ثقيلًا ومن المؤكد أنه سيصبح مرساة مزعجة على وجهك إذا حاولت استخدامه لمدة يوم عمل كامل مدته ثماني ساعات. وذلك لأن كل التكنولوجيا موجودة في سماعة الرأس نفسها. تعالج شركة تدعى Sightful هذه المشكلة من خلال نظام Spacetop G1 الخاص بها. إنه كمبيوتر محمول بدون شاشة مقترن بنظارات AR ويعمل بنظام تشغيل مخصص وليس Windows. جميع الأشياء الثقيلة موجودة داخل الكمبيوتر المحمول، لذا فإن وزن النظارات، كما تعلمون، يعادل زوجًا من النظارات تقريبًا.
تطلق عليه الشركة اسم "الكمبيوتر المحمول لعصر الحوسبة المكانية"، مما يرفع قليلاً من اللغة التسويقية لشركة Apple. إنها في الأساس عبارة عن زوج من نظارات AR المخصصة من Xreal متصلة بشيء يشبه القسم السفلي من الكمبيوتر المحمول، مع لوحة مفاتيح ولوحة التتبع. يقول Sightful إن هذا يسمح بشاشة افتراضية بحجم 100 بوصة تطفو فوق العالم الحقيقي. يسبق الجهاز بالفعل جهاز Vision Pro، حيث تم إصداره قبل عام واحد كمنتج للوصول المبكر، على الرغم من أنه متاح الآن للطلب المسبق للجميع.
أما بالنسبة للأجهزة، فلن تحطم أي أرقام قياسية في السرعة. يأتي جهاز Spacetop G1 مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon QCS8550، والذي يوجد عادةً في الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من مساحة التخزين. المواصفات جيدة، إلى حد ما، خاصة عند النظر في تركيز المنتج على العمل وليس اللعب.
تشتمل النظارات على زوج من شاشات OLED بدقة 1920 × 1080 مع معدلات تحديث 90 هرتز، ومجال رؤية 50 درجة و42 PPD (بكسل لكل درجة)، مع دعم العدسات الطبية المخصصة. وهي تشمل أيضًا نظام مكبرات الصوت ذات الأذن المفتوحة بقدرة 6 وات من Xreal. لقد استخدمت نظارات Xreal من قبل وهي جيدة، ولكن هذا الوعد بشاشة افتراضية بحجم 100 بوصة يعوقه بشدة مجال الرؤية السيئ.
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