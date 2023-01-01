Sony تنهي برنامج Sony Rewards



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أعلنت شركة سوني أنها ستنهي برنامج المكافآت الخاص بها في نهاية هذا العام. لا، إنه ليس PlayStation Stars، برنامج الولاء الذي يكافئك على المقتنيات الرقمية مقابل إكمال مهام لعب معينة. كما أنه ليس برنامج PlayStation Rewards البائد، الذي قدم مكافآت PSN لأكثر لاعبي PlayStation شرهًا. إنها تنهي برنامج Sony Rewards المقدم من خلال بطاقات الائتمان Visa التي تحمل العلامة التجارية Sony وPlayStation.



قامت الشركة بتحديث صفحات الأسئلة الشائعة والشروط والأحكام لتعكس أنها ستوقف موقع Sony Rewards الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول في 31 ديسمبر 2024، ولن يتم قبول الأعضاء الجدد في البرنامج اعتبارًا من الآن. سيظل حاملو بطاقات Sony وPlayStation الموجودون مسبقًا قادرين على استبدال النقاط والوصول إلى حساباتهم وإرسال نقاط المكافأة وشراء نماذج طلب الائتمان من خلال التطبيق من الآن وحتى ليلة رأس السنة الجديدة. ومع ذلك، لا يمكنهم إرسال نقاط المكافأة المادية ونقاط طلب الائتمان عبر البريد بعد 21 يوليو.

بالإضافة إلى ذلك، لم يعد بإمكان الأعضاء ربح النقاط من خلال العروض أو عروض الشركاء، ولا يمكنهم ربط حساباتهم بمتجر Sony Store أو Movies Anywhere. ستتوقف خدمة عملاء Sony Rewards عن العمل في 14 فبراير 2025. وفيما يتعلق ببطاقات ائتمان Sony وPlayStation، سيتصل بنك Comenity بحاملي البطاقات في الوقت المناسب بشأن التغييرات في برامج بطاقات الائتمان ولكن يمكنهم الاستمرار في استخدامها حتى 31 ديسمبر.



تم إطلاق برنامج Sony Rewards في عام 2017، مما يتيح لك تجميع نقاط كافية من خلال بطاقة ائتمان Sony أو PlayStation الخاصة بك لاسترداد العناصر من علامة Sony التجارية فقط. يبدو استبدال النقاط لألعاب PlayStation بمثابة ميزة رائعة للوهلة الأولى، لكن عملية الاسترداد غير مرنة ويبلغ معدل الفائدة السنوية للمشتريات 27.99%. تواجه بطاقة Xbox Mastercard، التي قدمتها Microsoft العام الماضي، نفس المشكلة ولكن يمكن أن يصل معدل الفائدة السنوية إلى 20.99% أو 26.99% أو 31.99%، اعتمادًا على رصيدك، بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد استرداد نقدي.