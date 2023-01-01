Sony تطرح 28 Years Later الصيف المقبل

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

لقد انتظر المعجبون وقتًا طويلاً للحصول على جزء آخر من سلسلة 28 Days Later، ونعلم الآن متى سيتم إصدار الجزء التالي: 20 يونيو 2025. أعلنت شركة Sony Pictures عن تاريخ إصدار الفيلم القادم 28 يونيو 2025. بعد سنوات يوم الجمعة. كان من الممكن أن يكون الأمر رائعًا لو تم توقيته مع الذكرى السنوية الثامنة والعشرين الفعلية للفيلم الأصلي في عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار مدى قربنا من ذلك الآن (وهو أمر مرعب، أعلم ذلك)، لكن لا يمكنني إلقاء اللوم عليهم لعدم إبقاء الناس معلقين لفترة أطول.

تم إصدار فيلم 28 Days Later، بطولة سيليان مورفي في ما تبين أنه دوره المتميز، في عام 2002، وتلاه تكملة مع طاقم مختلف، بعد 28 أسبوعًا، في عام 2007. كانت هناك في وقت ما همهمة حول خطط لـ 28 شخصًا بعد أشهر، ولكن يبدو أننا تجاوزنا ذلك. الفيلم الجديد سيكون من إخراج داني بويل وتأليف أليكس جارلاند، اللذين أخرجا الفيلم الأول، حسبما ذكرت صحيفة هوليوود ريبورتر في وقت سابق من هذا العام. سيكون مورفي من بين المنتجين التنفيذيين، وفقًا لمجلة Variety، لكن لا تعلق آمالك على رؤيته في دور البطولة. وحتى الآن، لا يبدو أن الأمر سيكون كذلك.

لا نعرف شيئًا عن الحبكة بعد، لكن يقال إن فيلم 28 Years Later سيكون من بطولة جودي كومر وآرون تايلور جونسون ورالف فينيس. ويمكن أن يكون الأول من بين ثلاثة أفلام جديدة في السلسلة. بالنسبة الى THR، الخطة في نهاية المطاف عبارة عن ثلاثية.

المصدر: الوفد

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