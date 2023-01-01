Sony تستعد للإعلان عن PS5 Pro غدًا في بث مباشر قصير



PlayStation 5 Pro PlayStation 5 Pro

من المحتمل ألا نضطر إلى الانتظار لفترة أطول للحصول على جميع التفاصيل الرسمية حول PlayStation 5 Pro.

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أعلنت شركة Sony عن عرض تقديمي فني لـ PlayStation 5 سيتم بثه في الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 10 سبتمبر على قناة PlayStation على YouTube.تشير جميع المؤشرات إلى أن هذا هو الكشف الرسمي عن PS5 Pro. سيستضيف Mark Cerny، المهندس الرئيسي لـ PS5، البث، والذي سيركز على "PS5 والابتكارات في تكنولوجيا الألعاب".يأتي هذا بعد أيام قليلة من قيام Sony بتشويق PS5 المعاد تصميمه في صورة تتوافق مع تسريبات PS5 Pro المختلفة.كان من المتوقع أيضًا أن تكشف الشركة عن PS5 Pro في منتصف سبتمبر قبل موسم التسوق في العطلات.أضف كل ذلك، بالإضافة إلى شعار يقول "تستمر الرحلة" في مقطع فيديو تشويقي، ومن الواضح جدًا ما هو في انتظارنا.بالنسبة لما يستحقه الأمر، فقد أوضح سيرني مواصفات PS5 من خلف منصة في بث مباشر عام 2020 (كان على سوني أن تبتعد عن حديث مخطط له في مؤتمر مطوري الألعاب بعد انتشار COVID-19).تشير شائعات PS5 Pro إلى أن تحديث منتصف الدورة سيوفر معدلات إطارات محسنة ومتسقة بدقة 4K بالإضافة إلى وضع أداء 8K في الألعاب المدعومة.يُقال إن عرض الألعاب أسرع بنسبة 45 بالمائة من PS5 القياسي، بينما يُقال إن قدرات تتبع الأشعة في Pro أسرع مرتين إلى ثلاث مرات.