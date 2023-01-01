Sony ترفع أسعار وحدة تحكم PS5 DualSense



PS5 DualSense PS5 DualSense

سيتعين عليك دفع مبلغ أكبر قليلاً مقابل وحدة تحكم PS5 DualSense التي قد تتوقعها إذا كنت تحصل على وحدة جديدة.

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وكما ذكرت IGN، فقد رفعت شركة Sony أسعار وحدات التحكم في جميع أنحاء العالم بمقدار 5 دولارات، حتى في متجرها الخاص.ستكلفك وحدات التحكم DualSense القياسية بالألوان الأساسية الآن 75 دولارًا بدلاً من 70 دولارًا، بينما ستكلفك المتغيرات المعدنية الأكثر تكلفة - الفضي الإسترليني والأزرق الكوبالت والأحمر البركاني - 80 دولارًا. وقد غير تجار التجزئة الذين يبيعون وحدات التحكم أسعارهم بالفعل عند التحقق، بما في ذلك Amazon وBest Buy وTarget.ويبدو أن الأسعار الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ في مناطق أخرى أيضًا، بما في ذلك المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا.في أغسطس الماضي، رفعت شركة Sony أسعار PlayStation 5 في اليابان بنسبة 19 في المائة بسبب "القرارات الاقتصادية الصعبة".لم توضح الشركة تفاصيل أكثر، لكنها تتوقع انخفاض مبيعات PS5 في عام 2025، على الرغم من أن وحدة التحكم لا تزال تتفوق على Xbox Series X/S. كما رفعت أسعار ملحقات PS5 في اليابان في ذلك الوقت، والآن حذا بقية العالم حذوها.ستعقد سوني حدثًا اليوم، 10 سبتمبر، لتقديم عرض فني لـ PlayStation 5 والذي سيتم بثه مباشرة على قناتها على YouTube بدءًا من الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. لم تذكر ما يدور حوله الحدث، لكن كل الدلائل تشير إلى الكشف عن PS5 Pro.سيقود المهندس الرئيس لـ PS5، مارك سيرني، الحدث، الذي سيركز على "PS5 والابتكارات في تكنولوجيا الألعاب".