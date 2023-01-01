Sony تتراجع عن متطلبات Helldivers 2 PSN لمشغلات الكمبيوتر



Helldivers 2 PSN Helldivers 2 PSN

بعد إحداث شرخ هائل من خلال إجبار لاعبي Helldivers 2 PC على ربط حسابات Steam الخاصة بهم بشبكة PlayStation Network، تتراجع شركة Sony. لن يتم إصدار تحديث 6 مايو بعد الآن، ومن المفترض أنه لن تتم إزالة اللعبة من البيع على Steam في 177 دولة ومنطقة كما ورد بالأمس.



قالت الشركة على موقع X: "عشاق Helldivers - لقد سمعنا تعليقاتكم حول تحديث ربط حساب Helldivers 2". "تحديث 6 مايو، والذي كان سيتطلب ربط حساب Steam وPlayStation Network للاعبين الجدد ولللاعبين الحاليين بدءًا من مايو. 30 لن يتقدم."



في منشور منفصل، قال يوهان بيلستيدت، الرئيس التنفيذي لشركة Arrowhead، "أولاً، أنا معجب بقوة إرادة مجتمع @helldivers2 وقدرتكم على التعاون. ثانيًا، أود أن أشكر شركائنا وأصدقائنا فيPlayStation على اتخاذ القرار بسرعة وفعالية. لترك ربط PSN اختياريًا، نريد معًا وضع معيار جديد لماهية اللعبة المباشرة، وكيف يمكن للمطورين والمجتمع دعم بعضهم البعض لإنشاء أفضل تجارب الألعاب.

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بعد إعلان شركة Sony أنها ستطلب من اللاعبين ربط حساباتهم على Steam وPSN، تراجع المستخدمون بشكل جماعي. لم يشتكي Thety من مشكلات الخصوصية فحسب، بل اشتكى من حقيقة إزالة اللعبة من جميع البلدان دون الوصول إلى PSN - حوالي 177 دولة في المجمل، وفقًا لـSteamDB. أدى ذلك إلى أكثر من 200000 تعليق سلبي على اللعبة، مما أدى إلى اعتذار من Pilestedt. وكتب "أوه، مباشرة في نتيجة المراجعة".في وقت سابق من هذا العام، وعد رئيس شركة سوني، هيروكي توتوكي، بتقليص الفجوة بين إصدارات PlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي في محاولة لزيادة هوامش الربح. اتبعت Helldivers 2 هذا القول المأثور، وتم إصدارها على PSN والكمبيوتر الشخصي في نفس اليوم، 8 فبراير.كان من المفترض أن تتطلب لعبة Helldivers 2 رابط PSN اعتبارًا من يوم الإطلاق، لكن شركة Sony أخرت الخطة بسبب قيود الشبكة. تشمل العناوين الأخرى متعددة اللاعبين Ghost of Tsuشيما (Legends) التي من المفترض أيضًا أن تتطلب حساب PSN، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت Sony ستحتفظ بهذا المطلب نظرًا للدعاية السيئة الأخيرة.