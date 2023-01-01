Sony تتراجع عن متطلبات Helldivers 2 PSN لمشغلات الكمبيوتر

بعد إحداث شرخ هائل من خلال إجبار لاعبي Helldivers 2 PC على ربط حسابات Steam الخاصة بهم بشبكة PlayStation Network، تتراجع شركة Sony. لن يتم إصدار تحديث 6 مايو بعد الآن، ومن المفترض أنه لن تتم إزالة اللعبة من البيع على Steam في 177 دولة ومنطقة كما ورد بالأمس.
قالت الشركة على موقع X: "عشاق Helldivers - لقد سمعنا تعليقاتكم حول تحديث ربط حساب Helldivers 2". "تحديث 6 مايو، والذي كان سيتطلب ربط حساب Steam وPlayStation Network للاعبين الجدد ولللاعبين الحاليين بدءًا من مايو. 30 لن يتقدم."
في منشور منفصل، قال يوهان بيلستيدت، الرئيس التنفيذي لشركة Arrowhead، "أولاً، أنا معجب بقوة إرادة مجتمع @helldivers2 وقدرتكم على التعاون. ثانيًا، أود أن أشكر شركائنا وأصدقائنا فيPlayStation على اتخاذ القرار بسرعة وفعالية. لترك ربط PSN اختياريًا، نريد معًا وضع معيار جديد لماهية اللعبة المباشرة، وكيف يمكن للمطورين والمجتمع دعم بعضهم البعض لإنشاء أفضل تجارب الألعاب.
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