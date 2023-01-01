SoftBank تسعى إلى الاستثمار في Perplexity



Perplexity Perplexity

تسعى مجموعة الاستثمار اليابانية سوفت بانك إلى استثمار ما يصل إلى 20 مليون دولار عبر صندوقها Vision Fund 2 في شركة Perplexity AI، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير أخير.



وتستخدم Perplexity مجموعة متنوعة من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للبحث في النتائج ذات الصلة بالاستفسارات، وتقديم إجابات دقيقة قدر الإمكان.



وكانت Perplexity AI قد جمّعت مطلع العام الجاري مبلغًا قدره 73.6 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين، منهم إنفيديا وجيف بيزوس، مؤسس أمازون.

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وأُنجز هذا الاستثمار عندما كانت قيمة Perplexity تقدر بنحو 520 مليون دولار، في حين قُدرت قيمة الشركة الناشئة في الاستثمار الأخير بما يصل إلى 3 مليارات دولار.وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن الصفقة لم تُحسم بعدُ، وأن الشروط قد تتغير.ووفقًا لشركة Perplexity، فإن خدمتها أجابت عن أكثر من 500 مليون استفسار في عام 2023 دون إنفاق كبير على الإعلانات. ومع زيادة شعبيتها، من المتوقع أن يزيد عدد الاستفسارات. وما يميز خدمة Perplexity هو أنها شركة ناشئة، وليست من الخدمات التي أطلقتها الشركات التقنية العملاقة، والتي يمكنها الانتشار بسرعة اعتمادًا على قاعدة المستخدمين الضخمة لها.وتُعد خدمة Perplexity منافسة لمحرك بحث جوجل وغيره من محركات البحث التقليدية، لكنها ليست محرك بحث بالأساس بل محرك إجابات، ويرى بعض الخبراء أنه من غير المرجح أن تحل تلك الخدمة محل محرك بحث جوجل، لكنها قد تُستخدم بجانبه، خاصة من المستخدمين الذين يبحثون عن إجابات سريعة لاستفساراتهم.وقد حاولت جوجل تقديم خدمة مماثلة لما تقدمه Perplexity من خلال إطلاق ميزة AI Overviews التي تقدم إجابات مختصرة في نتائج البحث اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، لكنها قوبلت لاحقًا بانتقادات واسعة، لتقديمها إجابات مضللة غير صحيحة في بعض الأحيان.ومن جهة أخرى، تلقت Perplexity أيضًا بعض الانتقادات حديثًا، إذ اتهمتها مجلة فوربس بالسرقة، وزعمت مجلة Wired أنها سرقت بعض محتواها دون إذنها.