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Siri لا يعمل لبعض مستخدمى iOS 18.1 Beta

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صورة الخبر: Siri
Siri

يبدو أن بعض مالكي iPhone الذين قاموا بتثبيت iOS 18.1 beta يواجهون مشكلات مع المساعد الشخصي Siri، والذي توقف عن العمل في وقت ما على مدار اليومين الماضيين.

هناك تقارير متعددة من أشخاص يواجهون مشكلات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ذكر موقع 9to5Mac، بالإضافة إلى شكاوى على Reddit ومنتديات MacRumors، يرى المستخدمون المتأثرون لافتة "‌Siri‌ غير متاح" عند محاولة استخدام ‌Siri‌.

تقول اللافتة أن "بيانات ‌Siri‌ جاري تنزيلها" أو أن المستخدمين بحاجة إلى "الاتصال بشبكة Wi-Fi لإكمال تنزيل ‌Siri‌"، وفي كلتا الحالتين، لا يكتمل أي تنزيل لأنه يبدو أنه يتوقف عند 99 بالمائة، ويظل ‌Siri‌ غير متاح.
لا يتأثر جميع المستخدمين الذين يستخدمون iOS 18.1، وإعادة التشغيل لا تحل المشكلة، إن إيقاف تشغيل Apple Intelligence يسمح للإصدار القديم من ‌Siri‌ بالعمل، ولكن إيقاف تشغيله وتشغيله مرة أخرى لا يعالج المشكلة أيضًا.

ليس من الواضح ما حدث مع ‌Siri‌، ولكن من الجدير بالذكر أن iOS 18.1 هو إصدار تجريبي وغالبًا ما توجد أخطاء في الإصدارات التجريبية، ولهذا السبب يجب توخي الحذر عند تثبيت برنامج الإصدار التجريبي، ومن المرجح أن تقوم Apple بإصدار إصلاح للمشكلة في المستقبل القريب.

في الوقت الحالي، إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى ‌Siri‌ وكنت تستخدم iOS 18.1، فقم بإيقاف تشغيل Apple Intelligence مؤقتًا.
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المصدر: اليوم السابع

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