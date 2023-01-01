Samsung تُعلن عن هواتف الجيل السادس القابلة للطي Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6

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انتقلت سامسونج إلى خشبة المسرح في باريس للإعلان عن هواتف الجيل السادس القابلة للطي، بجانب العديد من المنتجات الأخرى القابلة للارتداء.

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سامسونج تُعلن عن هواتف الجيل السادس القابلة للطي Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6الميزة الرئيسية الجديدة في هواتف الجيل السادس القابلة للطي هي المتانة، إذ تدعي شركة سامسونج أن هذه هي أكثر الهواتف القابلة للطي متانة في السوق حتى الآن. صراحة نفس الشيء نسمعه من سامسونج أو من المنافسين كل عام مع كل جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولكنه شيء جيد جدًا أن تتمتع هذه النوعية من الهواتف بمستويات متانة أقوى في كل عام.الميزة الرئيسية التي تجعل كلا الهاتفين أكثر متانة هي المفصلة الجديدة التي جعلت بالفعل عملية فتح الهاتف أكثر صعوبة من سابقه، وهذا بفضل المفصلة المزدوجة التي تم استخدامها مع كل من Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6.اتجهت سامسونج هذا العام نحو الألعاب بشكل صريح، وهذا اتجاه متوقع بالنظر إلى أن الشاشة الكبيرة دائمًا ما تكون جميلة وممتعة في الألعاب.يحتوي هاتف Galaxy Z Fold 6 على معالج Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy والذي يمتاز بغرفة بخار أكبر بفارق 1.5x مقارنة بهاتف الجيل الماضي، ما يضمن برودة الهاتف وتجربة لعب مريحة مع الألعاب الكثيفة والمتعطشة للموارد.من حيث التصميم، كلا الهاتفين غير لامعين تمامًا، وهذا تغيير جيد جدًا في فلسفة التصميم من أجل مقاومة الخدوش والأوساخ، حيث استخدمت سامسونج الألمنيوم المُحسن بنسبة 10% لمقاومة الخدوش.سامسونج تُعلن عن هواتف الجيل السادس القابلة للطي Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6المشكلة الوحيدة التي كانت تواجهنا مع الهواتف القابلة للطي التي تنطوي على شكل كتاب هي مشكلة نحافة الشاشة الأمامية. حاولت سامسونج أن تعالج هذه المشكلة ببطء ولكن بثبات مع كل جيل جديد.أصبح هاتف Galaxy Z Fold 6 أعرض بنحو 2.7 ملم ولكنه أقصر بنحو 1.4 ملم. الهاتف أخف وزنًا أيضًا إذ يبلغ وزنه 239 جرام وهو نفس وزن هاتف Galaxy S24 Ultra تقريبًا.تقول سامسونج أن هذا هو أنحف هاتف قابل للطي من فئة Fold على الإطلاق، على الرغم من إنها ليست الحقيقة بفضل وجود هواتف أكثر نحافة من المنافسين الصينيين.هاتف Galaxy Z Flip 6سامسونج تُعلن عن هواتف الجيل السادس القابلة للطي Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6الميزة الرئيسية الجديدة في هاتف Galaxy Z Flip 6 متمثلة في ترقيات الكاميرا وسعة البطارية. تقفز سعة البطارية إلى 4000 مللي أمبير في الساعة والتي تمثل زيادة بنسبة 8% في سعة البطارية، فضلاً عن كفاءة الطاقة المُحسنة التي يقدمها معالج Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy.تم ترقية إعداد الكاميرا على الهاتف لتصيح الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وبصحبتها عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. يضمن المستشعر الرئيسي مضاعفة قدرات التقريب البصري لتحسين جودة الصور.الخبر الذي سيتلقاه بعض المستهلكين بقليل من الإحباط هو أن سامسونج قررت زيادة سعر الهاتفين بفارق 100$ دولار أمريكي، ليصبح سعر هاتف Galaxy Z Fold 6 بقيمة 1899$ دولار أمريكي، بينما يتم بيع هاتف Galaxy Z Flip 6 بقيمة 1099$ دولار أمريكي.