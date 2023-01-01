Samsung تكشف عن Galaxy Ring وGalaxy Z Fold غدًا

حدث سامسونج الصيفي على وشك الانتهاء. سيتم بث Unpacked 2024 مباشرة يوم الأربعاء 10 يوليو الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي. يمكنك مشاهدته على قناة Samsung على YouTube وموقع غرفة الأخبار والصفحة الرئيسية.
وتقيم الشركة حفلًا راقصًا في باريس قبل الألعاب الأولمبية، التي ستنطلق هناك في وقت لاحق من هذا الشهر. ربما ترغب في ضبط نغمة الارتباط بالأزياء من خلال إطلاق Galaxy Ring. وقد أظهرت سامسونج بالفعل كيف تبدو، وكتبت الشركة في دعوى قضائية أنها تخطط لبدء شحن الخاتم "في أغسطس أو في شهر أغسطس تقريبًا".
من المتوقع أن تكون الأجهزة القابلة للطي عامل جذب كبير، حيث يُشاع أن هاتفي Galaxy Fold 6 وGalaxy Z Flip 6 سيظهران بشكل كبير في هذا الحدث. قد تكون تحديثاتهم بسيطة، حيث تشير التسريبات المزعومة إلى أن Z Flip 6 سيحتوي على بطارية معززة وخيار ذاكرة الوصول العشوائي وشريحة Snapdragon جديدة. ظهرت شائعات تحديث متكررة مماثلة للهاتف الرائد Galaxy Z Fold 6.
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