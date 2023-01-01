Samsung تكشف عن Galaxy Ring وGalaxy Z Fold غدًا



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

حدث سامسونج الصيفي على وشك الانتهاء. سيتم بث Unpacked 2024 مباشرة يوم الأربعاء 10 يوليو الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي. يمكنك مشاهدته على قناة Samsung على YouTube وموقع غرفة الأخبار والصفحة الرئيسية.



وتقيم الشركة حفلًا راقصًا في باريس قبل الألعاب الأولمبية، التي ستنطلق هناك في وقت لاحق من هذا الشهر. ربما ترغب في ضبط نغمة الارتباط بالأزياء من خلال إطلاق Galaxy Ring. وقد أظهرت سامسونج بالفعل كيف تبدو، وكتبت الشركة في دعوى قضائية أنها تخطط لبدء شحن الخاتم "في أغسطس أو في شهر أغسطس تقريبًا".



من المتوقع أن تكون الأجهزة القابلة للطي عامل جذب كبير، حيث يُشاع أن هاتفي Galaxy Fold 6 وGalaxy Z Flip 6 سيظهران بشكل كبير في هذا الحدث. قد تكون تحديثاتهم بسيطة، حيث تشير التسريبات المزعومة إلى أن Z Flip 6 سيحتوي على بطارية معززة وخيار ذاكرة الوصول العشوائي وشريحة Snapdragon جديدة. ظهرت شائعات تحديث متكررة مماثلة للهاتف الرائد Galaxy Z Fold 6.

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يشاع أيضًا أن Galaxy Watch 7 متوفر، مع أداء أفضل وكفاءة في استخدام الطاقة. يمكن أن تكون Galaxy Watch Ultra جهازًا سمينًا يمكن ارتداؤه باستخدام قرص. وفي الوقت نفسه، يمكن لـ Galaxy Buds 3 وGalaxy Buds 3 Pro الظهور بمظهر أكثر ثراءً وعمر بطارية أطول والتحكم التكيفي في الضوضاء في الطراز المتطور.إن المسار الحالي لعالم التكنولوجيا يجعل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة أمرًا لا مفر منه عمليًا في العرض. أطلقت شركة سامسونج أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي مع سلسلة Galaxy S24 في شهر يناير، ويبدو أنه رهان آمن لتوقع المزيد يوم الأربعاء.لمعرفة المزيد عن هذا الحدث، يمكنك الاطلاع على تقرير Engadget’s Samsung Unpacked 2024 المتعمق حول الشائعات.