Samsung تفاجئ الملايين.. تسريبات تكشف تفاصيل مهمة حول سلسلة Galaxy S25



Galaxy S25 Galaxy S25

بمجرد إطلاق سلسلة Galaxy S24، بدأت شركة سامسونج بالتركيز على تطوير أجهزتها القابلة للطي القادمة، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف Galaxy Z Fold 6 وZ Flip 6 يوم 10 يوليو في باريس.



وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، بدأت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية سامسونج، العمل على سلسلة الهواتف الذكية Galaxy S25، حيث كشفت تسريبات حصرية عن تفاصيل مهمة عن الترقيتات التي ستحصل عليها هذه التشكيلة الرائدة.



تسريبات تكشف أسرار هواتف سامسونج القادمة Galaxy S25

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شارك محلل المسرب التقني Ming-Chi Kuo، بعض التفاصيل حول الترقيات التي تضع العلامة التجارية سامسونج في سلسلة Samsung Galaxy S25، ومع ذلك، تجلب الشركة أخبارا سارة للمستخدمين في العديد من الدول حول العالم.ووفقا لـ Kuo، سيتم تشغيل سلسلة سامسونج Galaxy S25 حصريا بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 4 القادم من كوالكوم في جميع المناطق، على عكس ما تقوم به سامسونج لسنوات عديدة، حيث يتم شحن هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة Galaxy S مع معالجات Exynos الداخلية الخاصة بها في العديد من المناطق حول العالم.ويشار إلى أن أجهزة سلسلة Galaxy S24 لهذا العام، يتم تشغيل حوالي 60? منها بواسطة معالج سامسونج Exynos 2400.وترجع هذه الخطوة، إلى أن شريحة Exynos 2500 قد لا يتم شحنها بسبب إنتاجية سامسونج الأقل من المتوقع والتي تبلغ 3 نانومتر، ويشير Kuo أيضا إلى أنه نظرا لأن معالج Snapdragon 8 Gen 4 من كوالكوم سيشهد زيادة في الأسعار بنسبة 25-30?، فمن المتوقع أن تستفيد الشركة بشكل كبير من هذه الزيادة في الطلبات من سامسونج.وتشير التقارير إلى أن شرائح الجيل الثاني من سامسونج بتقنية 3 نانومتر تشهد معدلات إنتاجية منخفضة تصل إلى 20%. ويشكل هذا تحديا لخطة الشركة لزيادة استخدام شرائح Exynos الداخلية الخاصة بها، لتحل محل تلك المصنعة من قبل TSMC، خاصة في ضوء ارتفاع تكاليف العقد المتقدمة من TSMC.ونظرا لمشكلات الإنتاج هذه، يظل من غير الواضح كيف ستتمكن سامسونج من التحكم في تكاليف سلسلة Galaxy S25 القادمة.