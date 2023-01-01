Samsung تعلن رسمياً عن ساعة Galaxy Watch FE بسعر 199 دولار

آخر الأخبارعلم وتقنية › Samsung تعلن رسمياً عن ساعة Galaxy Watch FE بسعر 199 دولار

صورة الخبر: Galaxy Watch FE
Galaxy Watch FE

أعلنت سامسونج اليوم عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch FE.



ساعة Galaxy Watch FE تأتي بتصميم من الألومنيوم مع طبقة حماية Sapphire على الشاشة الخاصة بها وهي شاشة OLED بقياس 1.2 بوصة وتتوفر الساعة بحجم واحد فقط.



دقة الشاشة الخاصة بساعة Galaxy Watch FE هي 396x396 وتأتي بمعالج Exynos W920 ورامات بحجم 1.5 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 16 جيجا بايت وبطارية بقوة 247 ميلي أمبير وتعمل بنظام جوجل Wear OS مع واجهة سامسونج One UI 5.



ساعة Galaxy Watch FE مقاومة للماء والأتربة بمعيار IP68 وتأتي بمستشعر لقياس نبضات القلب وستتوفر للبيع يوم 24 يونيو بسعر 199 دولار لنسخة الواي فاي وبسعر 249 دولار لنسخة الـ LTE وهذه النسخة ستتوفر في شهر أكتوبر.

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Samsung تعلن رسمياً عن ساعة Galaxy Watch FE بسعر 199 دولار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90054

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم