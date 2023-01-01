Samsung تعلن حاسوب جالاكسي بوك 4 إيدج الجديد



جالاكسي بوك 4 إيدج جالاكسي بوك 4 إيدج

أعلنت شركة سامسونج رسميًا الحاسوب المحمول الجديد جالاكسي بوك 4 إيدج (Galaxy Book 4 Edge)، وهو أول حاسوب محمول للشركة من فئة “كوبايلوت بلس” التي تحمل مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة.



ويعمل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون إكس إيليت الجديد، مع وحدة معالجة عصبية متطورة من أجل تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي في الأجهزة دون الاعتماد على الاتصال بالإنترنت.



ويتوفر حاسوب سامسونج الجديد بشاشة قياسها 14 بوصة للإصدار الأساسي، وهي من نوع أمولد بدقة قدرها 2880 × 1800 بكسل وبتردد يصل إلى 120 هرتزًا، كما أنها قابلة للمس وتصل درجة سطوعها إلى 500 شمعة، كما يحمل ذلك الإصدار ذاكرة عشوائية بحجم 16 جيجابايت، وسعة تخزين تبدأ من 512 جيجابايت، ويزن نحو 1.17 كيلوجرام فقط.

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وتوفر سامسونج إصدارًا أكبر (إيدج برو) بشاشة قياسها 16 إنشًا مع سعة تخزين تصل إلى تيرابايت، ويزن نحو 1.5 كيلوجرام. وتدعم كافة الإصدارات الاتصال بشبكات واي فاي 7 وبلوتوث 5.4.وتحمل تلك الأجهزة مزايا سامسونج Knox الأمنية وعددًا من التطبيقات من أجل التكامل مع منتجات جالاكسي الأخرى من ناحية الاتصال والتحكم ونقل الملفات وغيرها، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الحصرية التي ستكون مدمجة في نظام ويندوز 11؛ لأن تلك الأجهزة مدرجة في فئة “كوبايلوت بلس” التي أعلنتها مايكروسوفت حديثًا.وتطرح سامسونج جهاز جالاكسي بوك 4 إيدج بالشاشة البالغ قياسها 14 إنشًا بسعر يبدأ من 1350 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر بالشاشة البالغ قياسها 16 إنشًا من 1450 دولارًا أمريكيًا.ومن أجل تشجيع المستخدمين على الشراء، تقدم سامسونج تلفازًا ذكيًا بشاشة قياسها 50 إنشًا مجانًا لمدة محدودة عند حجز الجهاز، ويبلغ سعر التلفاز منفردًا 379 دولارًا أمريكيًا.