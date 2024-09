Samsung تعرض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي في IFA 2024

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

افتتحت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، اليوم الخميس، الجناح الرسمي للشركة في معرض IFA ببرلين، لعرض أحدث ابتكارات سامسونج في مجال الذكاء الاصطناعي، في إطار رؤيتها "الذكاء الاصطناعي للجميع"، تأتي مشاركة سامسونج تزامنًا مع احتفال معرض IFA بمائة عام من الابتكار.

ويحتوي الجناح على أقسام مخصصة بعنوان "الذكاء الاصطناعي للعالم" و"الذكاء الاصطناعي من أجلك"، ويعرض كل جزء الدورالذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة حياة المستخدمين، وتوفير الأدوات التي يمكنهم استخدامها لتسهيل حياتهم.وقال بنجامين براون، رئيس قسم التسويق في سامسونج أوروبا: "منذ مشاركتنا في معرض IFA في العام الماضي، كانت هناك الكثير من المناقشات حول الذكاء الاصطناعي ودوره في حياتنا بشكل كبير، حيث نفخر في سامسونج بجعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وفهمًا، وهو ما يساعد على تبسيط الحياة بدلاً من تعقيدها، كما نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يعمل كمساعد لنا، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين والعالم من حولهم، وبذلك تتيح منتجاتنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للناس مزيدًا من الوقت للتركيز على الأمور التي تهمهم."الذكاء الاصطناعي للجميعيشمل برنامج الذكاء الاصطناعي للجميع من سامسونج، مجموعة واسعة من المنتجات المزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الأجهزة المحمولة والأجهزة المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلي، وبحلول نهاية عام 2024، تتوقع سامسونج أن يكون هناك 200 مليون جهاز هاتف ذكي مزوّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي بين أيدي المستخدمين، وتدرك سامسونج أن خصائص الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة تحتاج إلى التكيّف مع الطريقة التي يرغب بها المستهلكون في ممارسة حياتهم، كما يجب أن تحافظ على كوكب الأرض.ولتحقيق هذا الهدف عملت على تطوير نظام SmartThings الذي يربط أكثر من 500 مليون جهاز، مما يوفر تحكمًا سلسًا عن بُعد في جميع منتجات سامسونج المزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تشغيل وإيقاف أجهزة التكييف، وإدارة جميع الأجهزة المنزلية سواءً عند التواجد في المنزل أو خارجه، والتحكم في تلفزيونات سامسونج.ومن خلال نظام SmartThings يمكن الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في منتجات سامسونج المزوّدة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجاربهم اليومية والتحكم في العالم من حولهم، سواءً كانوا يسعون إلى حياة أكثر استدامة أو توسيع نطاق إبداعاتهم أو التواصل مع أحبائهم.وترى شركة سامسونج، أن هناك فرص واسعة أمام المستهلكين لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتوفير مزيد من الوقت للجميع، في ظل الدراسة التي أكدت أن 15% فقط من المستهلكين بأنهم يفهمون بشكل كامل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، بينما يسعى 66% لإيجاد طرق لتوفير مزيد من الوقت.وبعد معرض IFA، سيتم إطلاق تحديث لنظام التشغيل One UI 6.1.1، والذي ستجعل ميزات الذكاء الاصطناعي المتوافرة في أجهزة Galaxy Z Fold6 وZ Flip6، مثل الترجمة الحية وCircle To Search، متاحة أيضًا على أجهزة Galaxy S24 وZ Fold5 وFlip5سيشمل هذا التحديث لنظام One UI 6.1.1 أيضًا تطبيقات جديدة تمامًا تتيح مزيدًا من الفرص للإبداع والتواصل، بما في ذلك تطبيق Sketch to Image الذي يسمح للمستخدمين بتحويل أفكارهم إلى صور من خلال خيارات الصور التي يتم توليدها من رسم بسيط، وPortrait Studio الذي يعزز الإبداع من خلال مساعدة المستخدمين على إنشاء صورة رمزية أكثر تخصيصًا لاستخدامها عبر الإنترنت.الذكاء الاصطناعي من أجلكتؤمن سامسونج بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي يجب أن تحسن الحياة اليومية من خلال تمكين المستخدمين من تخصيص تجارب الترفيه بما يناسبهم، لذلك أطلقت الشركة في معرض IFA 2024 أجهزة العرض Premiere 7 و Premiere 9، وGalaxy Book5 Pro 360، و Galaxy Book4 Edge بقياس 15 بوصة، وكلها مصممة لمساعدة المستخدمين على التركيز على ما يهمهم ومن يشاركونه اهتماماتهم.تقدم أجهزة العرض Premiere 7 و Premiere 9تقنية الليزر المتقدمة إلى الترفيه المنزلي، وتوفر دقة 4K استثنائية وصوتًا محيطيًا على شاشات تصل إلى 130 بوصة، وتشمل هذه الأجهزة تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقنية Upscaling، التي تعزز المحتوى العادي ليصل إلى جودة 4K، وتقنية Vision Booster التي تضبط السطوع والتباين لضمان أفضل تجربة مشاهدة في ظروف الإضاءة المختلفة، وتم تصميم هذه الأجهزة لتحويل المساحات المعيشية إلى سينمات منزلية فاخرة، مما يوفر تجربة مشاهدة متميزة بتقنيات متطورة.يجمع جهاز Galaxy Book5 Pro 360 بالتعاون مع إنتل بين قوة معالج Intel®? Core Ultra الجديد وريادة سامسونج في مجال الأجهزة المحمولة لتحقيق تجربة ذكاء اصطناعي بين الأجهزة، ويتميز الجهاز بتقنية Galaxy AI وتوفر قدرة رائعة على الإنتاج واتصالًا سلسًا، ومع عمر بطارية يدوم طوال اليوم، يمكن للمستخدمين إنجاز المزيد بكفاءة، بينما توفر الرسومات والشاشات المحسنة تجربة ترفيهية فاخرة ضمن نظام الذكاء الاصطناعي الشامل من Galaxy.تم تصميم جهاز Galaxy Book4 Edge بقياس 15 بوصة، بالتعاون مع شركة كوالكوم، ليكون فائق النحافة ومزودًا بمعالج Snapdragon®? X Plus لتحقيق أداء استثنائي وعمر بطارية طويل، ويدمج الجهاز تقنيات NPU المتقدمة لتحقيق قدرات ذكاء اصطناعي من الطراز الأول، ويجمع بين ميزات Copilot+ المخصص لأجهزة الكمبيوتر وGalaxy AI، ويعزز هذا الجهاز المحمول القدرة على الإبداع والاتصال على شاشة رائعة بقياس 15 بوصة.كما تم استعرضت الشركة أحدث الابتكارات في تلفزيونات سامسونج على المسرح في معرض IFA. منذ عام 2015، تعتمد مئات الملايين من أجهزة التلفاز الذكية على نظام التشغيل Tizen، الذي يقود تطور تجربة مشاهدة التلفزيون. ستتلقى تلفزيونات سامسونج الذكية لعام 2024 تحديثات لنظام التشغيل Tizen لمدة سبع سنوات، مع مراعاة مواصفات الأجهزة. هذا يضمن للمستهلكين الاستمرار في الاستمتاع بأحدث الابتكارات والاتصال المحسن عبر جميع أجهزتهم من سامسونج.توفر شاشات Neo QLED 8K المزودة بالذكاء الاصطناعي من سامسونج تجربة مشاهدة محسّنة بفضل معالجات NQ 8 AI Gen 3 المدمجة، وتتميز هذه المعالجات باحتوائها على 512 شبكة عصبية - أكثر بثماني مرات من الموديلات السابقة - وعند دمجها مع قوة الذكاء الاصطناعي، توفر هذه الشاشات تجربة صوت وصورة متميزة عالية الجودة، كما تعزز هذه التقنية المحتوى المعروض لتقديم الصورة الأكثر وضوحًا وسلاسة حتى الآن.كما تم الاحتفال بالتحديثات في أجهزة The Frame ومتجر Art Store في IFA من خلال الإعلان عن عدة شراكات جديدة، فبالإضافة إلى التعاون مع دار التصميم الفنلندي Marimekko والفنان Jean-Michel Basquiat، قدمت سامسونج مجموعة حصرية من 12 لوحة فنية للفنان السريالي البلجيكي René Magritte، وتتيح مثل هذه الشراكات الفنية للمستخدمين استخدام الفن الاستثنائي في منازلهم، ليضيفوا لمسة من السحر إلى محيطهم اليومي.وأعلنت سامسونج أيضًا عن إطلاق مكبر الصوت الجديد Samsung Music Frame بالتعاون مع فيلم Wicked من Universal Pictures، وتم إطلاق مكبر الصوت Music Frame في وقت سابق من هذا العام، يوفر جودة صوت فائقة تملأ أي مساحة بصوت غني وواضح، وبفضل مضخمات الصوت المدمجة وتقنية Dolby Atmos الذكية، يتكيف Music Frame بذكاء مع صوتيات منزلك ليقدم لك كل صوت ونغمة مليئة الحياة، ويتميز إصدار Wicked Music Frame المحدود بصورتين فنيتين من الفيلم وصورة حصرية واحدة للشخصيتين المحبوبتين Glinda وElphaba، بالإضافة إلى توقيعات الشخصيات وشهادة توثيق.تعمل سامسونج أيضًا على تقديم تجارب مستخدمين بسيطة من خلال أجهزتها المنزلية Bespoke المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تقدم الآن ميزات محسّنة للتحكم الصوتي عبر Bixby، وتتيح هذه القدرات المحدثة للمساعد الشخصي من سامسونج فهم أوامر متعددة في جملة واحدة، واسترجاع التفاعلات السابقة لتقديم ردود شاملة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمنتجات، كما يفتح Bixby مزيدًا من قدرات التحكم وفوائد الوصول للمستخدمين، يتيح استخدام ميزة Auto Open Door على بعض موديلات غسالات وثلاجات سامسونج ببساطة عن طريق قول "Bixby، افتح الباب."الذكاء الاصطناعي من أجل العالمتؤمن سامسونج بأن الذكاء الاصطناعي له دور حيوي في مساعدتنا على العناية بشكل أفضل بالكوكب وببعضنا البعض، وتواصل الشركة مسيرتها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، تعتمد 93% من عمليات قسم تجربة الأجهزة (DX) لدى الشركة على مصادر الطاقة المتجددةكما تستمر سامسونج في إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة وتستخدم الذكاء الاصطناعي داخل منتجاتها لجعل ذلك ممكنًا، سواء كان ذلك من خلال الذكاء الاصطناعي في أجهزتها مثل الثلاجات والغسالات أو باستخدام الذكاء الاصطناعي لاستغلال إمكانيات نظام SmartThings لتوفير المزيد من الطاقة.تم تصميم ثلاجات الذكاء الاصطناعي الهجينة من سامسونج مع وضع توفير الطاقة في الاعتبار، ومن خلال الجمع بين مصدرين للطاقة، وهما الكباس وتقنية Peliter للتبريد، يستجيب الجهاز بذكاء عندما يتم استهلاك طاقة أكبر من المعتاد، فعلى سبيل المثال، إذا تم ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترة أطول من المفترض، تعمل تقنية Peliter كمصدر تبريد إضافي لتحسين كفاءة الطاقة.وأيضًا كشفت سامسونج في IFA أن جهاز Bespoke AI Laundry Combo™? يباع بشكل أكبر الآن في أوروبا، وتم جمع الغسالة والمجفف في جهاز واحد موفر للمساحة، ويتم انجاز دورة الغسيل والتجفيف في تسلسل واحد، ولا تقتصر دورة الغسيل على تلبية متطلبات كفاءة الطاقة للفئة A بل تتجاوزها بنسبة تصل إلى 20%، كما تلبي دورة الغسيل والتجفيف معًا معيار الفئة A ويتم تحقيق هذا الأداء المذهل من خلال تقنية التجفيف المتقدمة بمضخة الحرارة، والتي تجفف الملابس بسرعة ولطف وكفاءة في درجات حرارة منخفضة.يظل نظام SmartThings أحد أهم وسائل سامسونج لزيادة كفاءة الطاقة، حيث يمكنه إجراء العديد من التغييرات الصغيرة لتحقيق فرق كبير، ويمكن أن يوفر وضع الطاقة الذكي في SmartThings Energy ما يصل إلى 70% من استهلاك الطاقة للغسالات، ومع وضع SmartThings Away Mode لن يضطر المستخدمون للقلق بشأن نسيان إطفاء الأنوار أو التلفزيون عند الخروج، وتقوم أجهزة الاستشعار في الأجهزة المختلفة بالكشف عن عدم وجود أحد في الغرفة ثم تقوم بإيقاف الأنظمة لتوفير الطاقة.ويمكن لأجهزة سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي المخصصة توفير تكاليف الطاقة من خلال جدولة الشحن المثلى وجدولة التشغيل المثلى، وتتيح هذه الميزات تأخير بدء دورة الغسيل والشحن لتجنب ساعات الذروة من أجل تقليل تكاليف الطاقة عند دمجها مع التعريفات الذكية.