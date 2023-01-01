Samsung تطور مزايا صحية متقدمة لأجهزتها القابلة للارتداء

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كشفت تقارير أخيرة عن مزايا صحية جديدة تنوي شركة سامسونج إضافتها لأجهزتها القادمة القابلة للارتداء، مثل الساعات والخواتم الذكية.



وكشف موقع “أندرويد أوثوريتي” بعض تلك المزايا المنتظرة في تطبيق سامسونج للصحة Samsung Health، إذ تعمل الشركة على اختبار تلك المزايا قبل إتاحتها بنحو رسمي.



ومن المزايا التي ستكشف عنها سامسونج بالتزامن مع إعلانها ساعات جالاكسي وتش 7 مؤشر “المنتجات النهائية للجلكزة المتقدمة” الذي يُعرف اختصارًا باسم AGEs.

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وتؤدي “المنتجات النهائية للجلكزة المتقدمة” (AGEs) دورًا رئيسيًا في تطور أمراض الشيخوخة المزمنة، ومنها السكري والسكتات القلبية والجلطات الدماغية، وهي مركبات تتشكل عندما تتفاعل السكريات مع البروتينات أو الدهون في الجسم، وتتراكم هذه المركبات بنحو طبيعي في الجسم بمرور الوقت، ويمكن أن تسرّع عملية الشيخوخة، وتسهم في تطور العديد من الأمراض المزمنة.ووفقًا للتسريبات، ستساعد ساعات سامسونج جالاكسي وتش 7 القادمة المستخدمين على تتبع مؤشر AGEs، ومراقبة مخاطر الإصابة بهذه الأمراض بآلية بصرية مريحة عبر الحساسات الموجودة في الساعات دون أي إجراء تدخلي.وفيما يتعلق بخاتمها الذكي “جالاكسي رينج“، تخطط سامسونج للكشف عن مجموعة من المزايا الصحية في الخاتم، ومنها مراقبة معدل ضربات القلب ومستوى التوتر العصبي، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجلد للمساعدة في تتبع الدورة الشهرية لدى السيدات، كما سيتضمن ميزة اكتشاف الشخير التي تتطلب وجود هاتف قريب.وتتوفر بعض تلك المزايا في ساعات جالاكسي الحديثة، ومن المحتمل أن يعمل الخاتم مع ساعات سامسونج الأخرى لتحسين تتبع الصحة واللياقة البدنية.ومن المتوقع أن تطرح سامسونج اشتراكًا شهريًا قدره 10 دولارات في تطبيق الصحة الخاص بها، من أجل تمكين المستخدمين من الوصول إلى مزايا إضافية على غرار خدمة Fitbit Premium من جوجل التي تتيح للمستخدمين تحليلًا متقدمًا للبيانات الصحية، بالإضافة إلى توجيهات ونصائح مخصصة وتقارير صحية مفصلة، وغيرها.