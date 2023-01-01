Samsung تطلق هاتف Galaxy M35 بمعالج Exynos 1380 وقدرة بطارية 6000 mAh



Galaxy M35 Galaxy M35

أعلنت العملاق الكوري سامسونج عن هاتف Galaxy M35 الذي ينطلق بقدرة بطارية 6000 mAh، ومعالج Exynos 1380.



يتميز هاتف Galaxy M35 بشاشة OLED بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 1000 nits.



كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Exynos 1380، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، ويدعم أيضاً التخزين الخارجي في بطاقة microSD، كما يرتكز الهاتف على نظام تشغيل Android 14 وواجهة One UI 6.1، ويدعم تحديث النظام حتى 4 سنوات وتحديث برامج الحماية حتى 5 سنوات.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم سامسونج Galaxy M35 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، ونمط تسجيل فيديو عند 240 إطار لكل ثانية بدقة 720 بيكسل.كما يعد Galaxy M35 أول إصدار من سلسلة M3 يأتي بمكبرات صوتية بنظام ستريو، ويدعم تقنية Dolby Atmos، إلا أنه لا يتضمن مدخل للسماعات.ويأتي هذا الإصدار بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الزر الرئيسي في الإطار الجانبي، كما يتميز هاتف M35 بسماكة 9.1مم ووزن 222 جرام، ويضم بطارية بقدرة 6000 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.وللإتصال يضم الهاتف تقنية Wi-Fi 6 (ax)، والبلوتوث 5.3، ويأتي بمنفذ USB-C، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق، الرمادي وأيضاً الأزرق الفاتح على أن ينطلق بسعر 470 دولار.