Samsung تطلق هاتفها الذكي Galaxy F55 5G



Galaxy F55 5G Galaxy F55 5G

أطلقت سامسونج الهاتف الذكي Galaxy F55 5G، وهو بمنزلة إعادة تسمية لجهاز Galaxy C55 الذي أطلقته في الصين خلال الشهر الماضي.



ويتطابق Galaxy F55 5G أساسًا مع Galaxy M55، مع أنه يأتي بجهة خلفية من الجلد النباتي.



ويتميز هاتف سامسونج الجديد بشاشة من نوع Super AMOLED Plus Infinity-O بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسل مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وما يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

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ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 من كوالكوم مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 644، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة micro SD.وزودت سامسونج الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا وفتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2، وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4. وتتوفر كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2 لالتقاط الصور الشخصية العالية الجودة.ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم One UI 6.1 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير متوافقة مع الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا.وتشتمل المزايا الإضافية USB 2.0 و WiFi 6 وبلوتوث 5.2 و NFC ومكبرات صوت استريو مزدوجة مع تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos ومستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة ومقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.ويتضمن الجهاز أيضًا أمان Knox، ووعدت سامسونج بأربع سنوات من تحديثات أندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.ويأتي الهاتف بسعر قدره 325 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 360 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 400 دولار لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.