Samsung تطلق رسميًا ساعتها الذكية جالاكسي وتش FE

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت سامسونج رسميًا إطلاق ساعتها الذكية الجديدة جالاكسي وتش FE، بتصميم أنيق ومزايا صحية عديدة، ومن المنتظر طرحها بسعر أقل مقارنةً بساعات الشركة الذكية الأخرى.



وقال جونهو بارك، نائب رئيس الشركة ورئيس فريق تخطيط منظومة منتجات جالاكسي: “نحن متحمسون لإضافة جالاكسي وتش FE الجديدة إلى مجموعة الأجهزة القابلة للارتداء لدينا، مما يتيح لمزيد من الأشخاص الوصول إلى معلومات صحية مخصصة تشجعهم على البقاء نشطين وبصحة جيدة على مدار اليوم”.



وستتوفر ساعة جالاكسي وتش FE بحجم قدره 40 ملم، وبثلاثة ألوان هي: الأسود والوردي والفضي. وتتميز الأشرطة بتصميم جذاب مع خياطة زرقاء وبرتقالية لإضافة لمسة جمالية.

وتأتي شاشة جالاكسي وتش FE بقياس قدره 1.2 إنش، ودقة قدرها 396×396 بكسلًا، وهي من نوع Super AMOLED ومحمية بزجاج Sapphire Crystal، وتدعم ميزة العرض الدائم (Always On Display).وتعمل الساعة بمعالج Exynos W920 بتردد قدره 1.18 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية قدرها 1.5 جيجابايت، وسعة تخزين تبلغ 16 جيجابايت. وتحتوي الساعة على بطارية سعتها 247 ميلي أمبير، وتعمل بنظام Wear OS المدعوم بواجهة One UI 5 الخاصة بسامسونج.وتتضمن الساعة مجموعة من المزايا الصحية المتقدمة. فهي مزودة بمستشعر BioActive المتطور، ومزايا متقدمة لمراقبة النوم وصحة القلب.ووفقًا لما ذكرته سامسونج في بيانها الصحفي، يمكن للساعة اكتشاف ضربات القلب غير المنتظمة التي تُعرف باسم الرجفان الأذيني (Afib) وتقديم إشعارات للمستخدمين بشأنها.وتراقب الساعة مكونات الجسم وضغط الدم، وتدعم إجراء رسم القلب الكهربي (ECG)، كما أنها متوافقة مع أكثر من 100 تمرين مختلف.وتقدم ساعة جالاكسي وتش FE تحليلًا متقدمًا للركض، مما يساعد المستخدمين على تحليل الأداء العام لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، وتقديم إرشادات للمساعدة في منع الإصابات.وتتكامل الساعة مع أجهزة جالاكسي الأخرى، وتدعم مزايا مثل Find My Phone، والتحكم في الكاميرا، ومحفظة سامسونج للدفع الإلكتروني، وغيرها.وقالت سامسونج إن ساعة جالاكسي وتش FE ستكون متاحة عالميًا هذا الصيف بسعر قدره 200 دولارٍ أمريكي، كما ستتيح الشركة نسخة أخرى داعمة لشبكات الجيل الرابع LTE بسعر قدره 250 دولارًا أمريكيًا.