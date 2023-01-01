Samsung تطرح Galaxy Book4 Edge و Book5 Pro 360

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أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن إضافة جهازين جديدين إلى مجموعة أجهزتها اللوحية الذكية، وهما النسخة الجديدة من Galaxy Book4 Edge، وGalaxy Book5 Pro 360، وتوفر هذه الأجهزة الجديدة للمستخدمين إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى أداء متطور، مما يقدم معايير جديدة لقوة الاستخدام والتواصل بين الأجهزة.

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Galaxy Book4 Edge بشاشة 15.6 بوصةيجمع Galaxy Book4 Edge بين أناقة التصميم وقوة الأداء بفضل المعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon® X Plus، ويدمج الجهاز أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة لتعزيز الإنتاجية والإبداع، ويوفر الجهاز، المزود بشاشة FHD بقياس 15.6 بوصة، تجربة مشاهدة مريحة واتصالاً متطورًا من خلال نظام Galaxy مع باقي أجهزة شركة سامسونج، ويتميز أيضًا ببطارية طويلة الأمد مع شحن فائق السرعة وأمان متعدد المستويات من Samsung Knox، مما يضمن الاستمرارية والحماية.في هذا الصدد، أشار الدكتور هارك-سانج كيم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم الحوسبة الجديدة في سامسونج للإلكترونيات، إلى أن سلسلة Galaxy Book4 Edge تحدث ثورة في الإنتاجية والإبداع من خلال دمج سلس بين مميزات أجهزة الهاتف والكمبيوتر مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويتوافر الجهاز ابتداءً من أكتوبر القادم بلون أزرق ياقوتي مميز.المميزات الرئيسية:الشاشة: 15.6 بوصة FHD، مقاومة للانعكاسالمعالج: Snapdragon® X Plus ثماني النواةالبطارية: طويلة الأمد مع شحن فائق السرعةالاتصال: USB-C، USB-A، HDMI، Micro SD، سماعة رأس/ميكروفونالأمان: Samsung Knox نظام حماية Windows 11تصميم أنيق مع بطارية تدوميُعد Galaxy Book4 Edge من أكثر الأجهزة المحمولة خفة ونحافة ضمن فئته، ويتميز بهيكل رقيق وخفيف الوزن وشاشة FHD مذهلة مع تقنية مقاومة الانعكاس لضمان تجربة مشاهدة مريحة في جميع ظروف الإضاءة، كما يتضمن الجهاز مجموعة واسعة من المنافذ مثل USB-C وUSB-A وHDMI ومنفذ Micro SD، لتسهيل التواصل مع مختلف الأجهزة، وذلك بالإضافة إلى البطارية طويلة الأمد مع الشحن فائق السرعة لدعم جلسات عمل ممتدة، وبحيث يكون الجهاز متاحا للاستخدام في أي وقت وعند الحاجة.نظام ذكاء اصطناعي متميزمثل جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتصلة من خلال نظام Galaxy، يتم تأمين Galaxy Book4 Edge بشاشة 15.6 بوصة بواسطة Samsung Knox، وهي منصة الأمان متعددة المستويات تحمي المعلومات الحساسة وتدافع ضد الثغرات من خلال أجهزة آمنة وتوفير حماية في الوقت الحقيقي.Galaxy Book5 Pro 360يُعد Galaxy Book5 Pro 360 الأول في سلسلة Galaxy Book5 الجديدة من سامسونج، ويأتي بمعالجات Intel® Core™ Ultra(الجيل الثاني) ذات الأداء الاستثنائي، ويُقدم هذا الجهاز الذي يعتمد على نظام Copilot+ للذكاء الاصطناعي إمكانيات تصل إلى 47 TOPs من قوة المعالجة العصبية (NPU) وأكثر من 300 ميزة معززة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف التطبيقات، ويحتوي أيضًا على معالج الرسومات Intel® ARC™ الذي يعزز أداء الرسومات بنسبة 17%، ويتميز بشاشة Dynamic AMOLED 2X مع تقنية Vision Booster لضمان وضوح بصري فائق.وأشاد الدكتور هارك-سانج كيم بأداء Galaxy Book5 Pro 360 المتميز وقدرته على توسيع تجارب الذكاء الاصطناعي بفضل التعاون المستمر مع شركاء الصناعة، وسيكون الجهاز متاحًا في أسواق مختارة ابتداءً من سبتمبر باللونين الرمادي والفضي.ويقدم هذا الجهاز تعريفًا جديدًا لزيادة إنتاجية الأفراد أثناء التنقل بفضل تصميمه النحيف وخفيف الوزن، وتُعد سلسلة Galaxy Book5 أو سلسلة تشهد ظهور لوحة اللمس المزودة بتقنية رفض اللمس التكيفية، التي تعزز من راحة وكفاءة الاستخدام من خلال عدم الاستجابة للنقرات غير المقصودة أثناء استخدام الجهاز.المميزات الرئيسية:الشاشة: AMOLED لمسية بحجم 16 بوصة، دقة WQXGA+، تردد 120 هرتزالمعالج: Intel® Core™ Ultra (Intel EVO™)البطارية: تدوم حتى 25 ساعة من تشغيل الفيديو مع شحن فائق السرعةالرسومات: Intel® ARC™الاتصال: : Bluetooth v5.4، Wi-Fi 7، Thunderbolt™ 4، HDMI 2.1أداء الذكاء الاصطناعي يتكامل مع الاتصال بالنظام البيئييعزز جهاز Galaxy Book5 Pro 360 من إمكانيات نظام الذكاء الاصطناعي Copilot+7 بطرق متعددة، حيث يتيح أداء فائق الكفاءة بفضل معالجات Intel® Core™ Ultra (الجيل الثاني) التي تتميز بقوة معالجة للذكاء الاصطناعي أكبر بأربع مرات مقارنة بالجيل السابق، كما يعمل جهاز Galaxy Book الجديد على توفير قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي من خلال أكثر من 300 تجربة معززة بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 تطبيق مخصص للإبداع والإنتاجية والألعاب والترفية، مما يوفر للمستخدمين قوة غير مسبوقة في متناول أيديهم، كما تدعم البطارية التي تدوم طوال اليوم تشغيل مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 25 ساعة، مما يساعد المستخدمين على إنجاز المزيد من المهام، بالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية الشحن الفائق السرعة دفعة إضافية لزيادة الإنتاجية.قال ديفيد فنج، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة الحوسبة الشخصية في شركة "إنتل": "تخلق أحدث معالجات Intel Core Ultra (الجيل الثاني)، بالتعاون مع حلول سامسونج المبتكرة، تجربة حوسبة مثالية تم تحسينها لتقديم أفضل قدرات الذكاء الاصطناعي، شراكتنا الطويلة مع سامسونج تجعل من الممكن إحداث ثورة في مجالات الإنتاجية والإبداع والاتصال، وتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لتحقيق طموحاتهم."نظام متكامل معزز بالذكاء الاصطناعييستفيد كلا الجهازين من النظام المتكامل لأجهزة سامسونج Galaxy، ويتيح تكاملًا سلسًا مع هواتف Galaxy عبر تقنية Microsoft Phone Link، مما يتيح الاتصال السلس مع الأجهزة المحمولة الأخرى والاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة على شاشة أكبر، كما يمكن للمستخدمين تعزيز الإنتاجية بطرق جديدة على سلسلة Galaxy Book5، المدعومة بتقنية Wi-Fi 7 المتقدمة.• نتائج بحث معززة بالذكاء الاصطناعي: توقف عن البحث وابدأ في العثور على النتائج المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر ميزة Circle to Search باستخدام Google.• مساعد المحادثات: وفر الوقت من خلال الاقتراحات الذكية للردود ودعم الترجمة، مما يعزز المحادثات.• الترجمة المباشرة: اكسر حواجز اللغة أثناء المكالمات والرسائل والمحادثات المباشرة باستخدام الترجمة المباشرة.• مساعد النصوص: حوّل الاجتماعات المسجلة بسهولة إلى ملاحظات مكتوبة وملخصات باستخدام مساعد النصوص.