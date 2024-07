Samsung تحذر الملايين من مستخدمي Galaxy.. لا تقم بتثبيت هذا التطبيقات

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

في خطوة مفاجئة، أجرت سامسونج Samsung، تحولا جذريا بأحدث أجهزتها ونظام التشغيل الخاص بها لتغيير طريقة عمل أندرويد بشكل أساسي، وهذا يجعل واجهة المستخدم الخاصة بها شبيهة بتلك الخاصة بأجهزة آيفون، ويذهب إلى أبعد بكثير من القيود الأوسع المستحقة مع أندرويد 15.

في حين أن متجر جوجل بلاي لديه مشكلات أمنية كبيرة خاصة به، فإن التهديد الحقيقي لأجهزة أندرويد يأتي من متاجر تطبيقات الطرف الثالث وعمليات التثبيت الجانبية، حيث لا تقدم هذه المتاجر نفس دفاعات الفحص التي يقدمها المتجر الرسمي، وتوفر وسيلة مباشرة للجهات الفاعلة في مجال التهديد لدفع عمليات التثبيت الخطيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة والبريد الإلكتروني.سامسونج تحذر الملايين من مستخدمي Galaxyولكن في نظام التشغيل الأساسي الخاص به، يفرق أندرويد بين التطبيقات التي يتم الحصول عليها من المتاجر الرسمية أو من أي مكان آخر، ولكن الإعداد الافتراضي هو تمكين تثبيت هذه التطبيقات، حيث يوفر برنامج Play Protect من جوجل بعض الأمان لمثل هذه التنزيلات، كما سيوفر نظام التشغيل القادم أندرويد 15 مراقبة مباشرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمثل هذه التطبيقات للإبلاغ عن المخاطر في الوقت الفعلي.ومع طرح واجهة المستخدم One UI 6 المستندة على نظام التشغيل Android 14، قدمت سامسونج "أمانا محسّنا من خلال ميزة تسمى Auto Blocker، والتي عند تمكينها، تحمي أجهزة Galaxy وبيانات المستخدمين عن طريق منع تثبيت التطبيقات من مصادر غير مصرح بها وحظر الأنشطة الضارة.وحتى الآن، كان هذا الإعداد يتطلب تمكينا يدويا، ولكن هذا على وشك التغيير، وأكدت سامسونج أنه "بدءا من One UI 6.1.1، تمت إضافة ميزات أمان إضافية بما في ذلك القيود القصوى".ويحدث وضع الأمان الفائق هذا فرقا كبيرا في الدفاعات حول أجهزة Galaxy، وعلى الرغم من الرد الحتمي من بعض المستخدمين، إلا أنه سيكون تغييرا مرحبا به للغاية بالنسبة للغالبية العظمى من المستخدمين.وكما توضح سامسونج على موقع الدعم الخاص بها، تتيح القيود القصوى مجموعة من "وسائل الحماية القوية للغاية"، بما في ذلك:-تشغيل حماية التطبيقات: للتحقق من التطبيقات المثبتة بحثا عن أي نشاط ضار.حظر تطبيقات إدارة الجهاز: يمنع تنشيط تطبيقات إدارة الجهاز والملفات الشخصية للعمل للحماية من الهجمات الضارة المحتملة.-حظر مرفقات التنزيل التلقائي: يمنع التنزيلات التلقائية لمرفقات الرسائل للحماية من البرامج الضارة، مع السماح بالتنزيلات اليدوية من مصادر موثوقة.-حظر الارتباطات التشعبية والمعاينات: يحميك من النقر غير المقصود على الارتباطات التشعبية أو عرض صور المعاينة، مما يجعلك آمنا من مواقع الويب الضارة.- إزالة بيانات الموقع عند مشاركة الصور: يمنع المستلم من تحديد مكان التقاط الصورة عند إرفاق صورة برسالة في رسائل سامسونج أو مشاركة صورة من Samsung Gallery.حظر الألبومات المشتركة: يحميك من مشاركة المعلومات الحساسة وقبول الدعوات من مرسلين غير معروفين.ووفقا لأحدث التقارير، فأنه بدءا بهواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية الجديدة التي يتم إطلاقها باستخدام One UI 6.1.1، قررت سامسونج منع المستخدمين من القدرة على تحميل التطبيقات من مصادر غير مصرح بها.ومن المحتمل أن يبدأ المستخدمين في الشكاوى من القيود التي تتحدث من حظر التحميل الجانبي على هاتفي Galaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6.