Samsung تتيح الترجمة الحية للمكالمات

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أعلنت شركة المحتوى العربي “مجرة” عن استحواذها على شركة “لَبلِب” المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي باللغة العربية ومعالجة اللغة الطبيعية، في خطوة استراتيجية تعزز من دور “مجرة” في الابتكار الرقمي العربي ودخولها إلى قطاع الذكاء الاصطناعي المتسارع النمو.

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق ميزة “الترجمة الحية” في تطبيقات المكالمات التابعة لجهات خارجية على أجهزتها. تعتمد هذه الميزة على الذكاء الاصطناعي لترجمة المكالمات الصوتية إلى اللغة المفضلة للمستخدمين في الوقت الفعلي، مما يتيح تواصلًا سلسًا عبر اللغات.

أعلنت OnePlus رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد OnePlus Nord 4، الذي يُعد أحدث إضافة للفئة المتوسطة. يتميز الهاتف بتصميم مبتكر وشاشة أمولد بحجم 6.74 إنشات مع معدل تحديث 120 هرتز، ما يوفر تجربة عرض سلسة ومريحة للمستخدمين.

أطلقت مايكروسوفت تطبيق المصمم “Designer” لكافة المستخدمين عبر مختلف المنصات، مما يسهل عملية التصميم باستخدام الذكاء الاصطناعي. أصبح التطبيق متاحًا مجانًا على أجهزة أندرويد من متجر جوجل بلاي، وعلى أجهزة آبل من متجر آب ستور، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليه عبر نظام ويندوز وإصدار الويب.

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