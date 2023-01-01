Samsung تؤكد خططها لإطلاق إصدار Galaxy Watch FE في الجيل القادم من الساعات الذكية

أكد موقع سامسونج الرسمي على أن ساعة Galaxy Watch FE الذكية ستكون من بين الإصدارات المرتقب الإعلان عنها في حدث الشركة القادم.
تعقد شركة سامسونج مؤتمر Unpacked في 10 من شهر يوليو المقبل، لكشف النقاب عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، كما تقدم العملاق الكوري خلال الحدث سلسلة Galaxy Watch7.
وفي أحدث التفاصيل التي رصدت في موقع سامسونج الرسمي تم التأكيد على أن الجيل القادم من الساعات الذكية سيتضمن إصدار Galaxy Watch FE.
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