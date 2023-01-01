Rolls-Royce تجدد كولينان لجذب العملاء الأصغر سناً



Rolls-Royce Rolls-Royce

كشفت رولز رويس عن نسخة كولينان المحدثة الحاصلة على عدة تطويرات مظهرية مع اختيارات أكثر للألوان والخامات بهدف توسيع دائرة عملاء العلامة الفاخرة.



أتت كولينان عام 2018 كأول سيارة رياضية متعددة الأغراض من رولز رويس وقدمت لتجمع بين مستوياتها الشهيرة للراحة مع القدرة المطلوبة لاجتياز المناطق الوعرة، لذا مثلت بداية عصر جديد للعلامة انخفض فيه متوسط عمر عملائها إلى 43 عام مقارنةً بـ56 عام في 2010، كما جذبت كولينان أغلب ملاكها لقيادتها بأنفسهم بعدما كان تزيد نسبة العملاء الذين يفضلون الجلوس في الخلف عن 30%، تقول الشركة أيضاً أن أغلب ملاك كولينان يستخدمونها في داخل المدن ويحبون أن يراهم الناس داخلها، جميع هذه العوامل كانت من العناصر الرئيسية التي وجهت المصممون أثناء العمل على تحديثات السيارة.



تظهر الخطوط الرأسية بشكل أكبر في المقدمة لمحاكاة ناطحات السحاب الموجودة في المدن المتطورة ولأول مرة تظهر إضاءة شبكة البانثيون الأمامية، ويتوجه التصميم للعملاء الأصغر سناً بالوحدة المنحنية الجديدة في الصادم الأمامي وتصميم مخارج العادم الجديد من الستانلس ستيل، يتواجد خط جديد أيضاً في مقطع الصادم الخلفي السفلي، طرحت رولز رويس أيضاً اختياراً جديداً لألوان كولينان وهو Emperador Truffle المستوحى الرمادي المستوحى من الرخام الفاخر، ويمكن طلبه بظهر Crystal Over الذي يضم جزيئات زجاجية تحاكي مظهر الجليد عند تعامد أشعة الشمس عليه بعد الأمطار الثلجية.

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تضمنت التغييرات أيضاً تصميم المقصورة حيث تأتي الأن بوحدة زجاجية تغطي عرض المقطع الأمامي بالكامل، لأول مرة تحصل سيارة رولز رويس مزودة بمحرك V12 على عدادات رقمية ونظام سبيريت المعلوماتي الأحدث المرتبط بتطبيق ويسبرز للهواتف الذكية المقدم عن طريق اشتراك خاص لعملاء رولز رويس ويتيح إمكانيات مثل تحديد موقع السيارة وغلق الأبواب وإرسال وجهة نظام الملاحة قبل دخول السيارة.وظفت الإضاءة أيضاً بشكل مبتكر، أمام الراكب الأمامي تظهر رسومات جديدة تتم إنارتها من خلف الوحدة لمحاكاة ناطحات السحاب الموجودة في المدن الكبرى، مع تطبيق اسم كولينان، وظهور مجسم روح النشوة لأول مرة داخل السيارة داخل وحدة زجاجية تأتي داخلها الساعة الكلاسيكية، ترحب المقصورة بالسائق أيضاً عند الدخول عن طريق سيناريو خاص للإنارة يبدأ من إضاءة العدادات ثم الشاشة الوسطية ثم منطقة الراكب الأمامي وبعدها تظهر إضاءة سفلية للمجسم بشكل يشابه الإنارة التمهيدية للمسارح عند دخول الفنان المؤدي.طبقت رولز رويس أيضاً بعض التصميمات الجديدة على فرش المقاعد، بعضها يضم 107 ألف ثقب لمحاكاة شكل السحب فوق مقر رولز رويس الرئيسي، مع خياطة Duality Twill التي تتيح إمكانية الدمج بين ثلاثة ألوان، وتضم إجمالي 2.2 مليون غرزة بخيوط يمتد طولها الإجمالي لـ11 ميل، ويستغرق هذا التجهيز 20 ساعة للتنفيذ.