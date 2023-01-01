Rolls-Royce تجدد كولينان لجذب العملاء الأصغر سناً

كشفت رولز رويس عن نسخة كولينان المحدثة الحاصلة على عدة تطويرات مظهرية مع اختيارات أكثر للألوان والخامات بهدف توسيع دائرة عملاء العلامة الفاخرة.
أتت كولينان عام 2018 كأول سيارة رياضية متعددة الأغراض من رولز رويس وقدمت لتجمع بين مستوياتها الشهيرة للراحة مع القدرة المطلوبة لاجتياز المناطق الوعرة، لذا مثلت بداية عصر جديد للعلامة انخفض فيه متوسط عمر عملائها إلى 43 عام مقارنةً بـ56 عام في 2010، كما جذبت كولينان أغلب ملاكها لقيادتها بأنفسهم بعدما كان تزيد نسبة العملاء الذين يفضلون الجلوس في الخلف عن 30%، تقول الشركة أيضاً أن أغلب ملاك كولينان يستخدمونها في داخل المدن ويحبون أن يراهم الناس داخلها، جميع هذه العوامل كانت من العناصر الرئيسية التي وجهت المصممون أثناء العمل على تحديثات السيارة.
تظهر الخطوط الرأسية بشكل أكبر في المقدمة لمحاكاة ناطحات السحاب الموجودة في المدن المتطورة ولأول مرة تظهر إضاءة شبكة البانثيون الأمامية، ويتوجه التصميم للعملاء الأصغر سناً بالوحدة المنحنية الجديدة في الصادم الأمامي وتصميم مخارج العادم الجديد من الستانلس ستيل، يتواجد خط جديد أيضاً في مقطع الصادم الخلفي السفلي، طرحت رولز رويس أيضاً اختياراً جديداً لألوان كولينان وهو Emperador Truffle المستوحى الرمادي المستوحى من الرخام الفاخر، ويمكن طلبه بظهر Crystal Over الذي يضم جزيئات زجاجية تحاكي مظهر الجليد عند تعامد أشعة الشمس عليه بعد الأمطار الثلجية.
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