Reno 12 ضد موتورولا إيدج 50 برو.. من الأفضل في الفئة متوسطة المدى



Reno 12 Reno 12

يشتعل سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى بسبب المنافسة الشديدة. عززت شركة أوبو مكانتها في هذا القطاع بأحدث سلسلة Reno 12 التي تم إطلاقها في الهند هذا الأسبوع. يتنافس هاتف Vanilla Oppo Reno 12 مع هاتف Motorola Edge 50 Pro الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي ويستمر في إثارة الإعجاب في النطاق السعري.

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تتنافس كلتا العلامتين التجاريتين على جذب انتباه المستهلك بأحدث عروضهما، وتعد كل منهما بمزيج مقنع من الميزات والأداء والتصميم. دعونا نتعمق في تفاصيل هذين الجهازين لتحديد الجهاز الذي سيظهر باعتباره البطل النهائي للفئة المتوسطة.رينو 12 مقابل موتورولا إيدج 50 برو: أبرز النقاطفي حين أن كلا الهاتفين يقدمان مواصفات أساسية مماثلة، فإن Motorola Edge 50 Pro يتميز بمعدل تحديث أعلى، وشحن أسرع، وتصميم أكثر تميزًا مع تصنيف IP68. من ناحية أخرى، يركز هاتف أوبو رينو 12 على الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ونقطة سعر محتملة أكثر بأسعار معقولة.في النهاية، يعتمد الخيار الأفضل على أولوياتك: إعطاء الأولوية لميزات الذكاء الاصطناعي والتصميم الأنيق، أو اختيار معدل تحديث أعلى قليلاً وشحن أسرع مع تصميم أكثر قوة.