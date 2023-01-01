renault تزيح الستار عن الكروس أوفر الهجينة "سيمبيوز".. المنافس الجديد لـ"نيسان قشقاي"

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في فبراير الماضي، أعلنت "رينو Renault" أنها تستعد لتوسيع تشكيلة سياراتها الكروس أوفر SUV المدمجة بالوافد الجديد "سيمبيوز Symbioz" حتى أزاحت الستار مؤخرا عن مواصفات السيارة والتي تنطلق بمنظومة هجينة وتقع في مكانة تتوسط الطرازين "كابتشر Captur" الأصغر ، و"أوسترال Austral" الأكبر حجما في عائلة السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي الخاصة بالصانعة الفرنسية، مما يجعلها منافسًا مباشرًا لـ "نيسان قاشقاي Nissan Qashqai".



التصميم الخارجي

تم بناء "سيمبيوز" الجديدة على منصة CMF-B التي تستخدمها سيارات "رينو" ذات الاحتراق الداخلي مثل "كليو Clio" الصغيرة، و"أركانا Arkana" الـ SUV-كوبيه، كما أن هناك بعض التشابه مع "كابتشر" -التي تم تطويرها جنبا إلى جنب- ويظهر ذلك بوضوح في الواجهة باستثناء التصميم الجديد الذي حصلت عليه الشبكة الأمامية وهو مستوحى من التصميم الخاص بشعار رينو.



وفي حين أن الواجهة متطابقة تقريبا مع الشقيقة الصغرى إلا أن السيارة تنفرد بتصميم خاص لباقي الهيكل مع وجود خطوط جانبية انسيابية في الجوانب وعجلات مقاس 18 بوصة (بشكل قياسي)، بالإضافة إلى مصابيح خلفية تتميز بتأثير ثلاثي الأبعاد.

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وبخصوص الحجم، تبلغ أبعاد السيارة الجديدة: 4,413 مم طول، 1,797 مم عرض، 1,575 مم ارتفاع، لذلك فهي تقع بين "كابتشر" ذات الطول 4,227 مم، و"أوسترال" التي يبلغ طولها 4,510 مم، وتشير "رينو" إلى الوزن الخفيف نسبيا لسيارتها والذي يقل عن 1,500 كجم باعتباره عاملاً أساسيًا في كفاءتها.المقصورة الداخليةفي الداخل، تأتي لوحة القيادة بتصميم مستوحى من "كابتشر" وتتضمن شاشة للترفيه وعرض البيانات تعمل باللمس مقاس 10.4 بوصة تدعم نظام OpenR Link الخاص بـ "رينو" وقائم على "جوجل Google".وبخصوص السعة التخزينية، يمكن أن تزيد سعة صندوق الأمتعة من 492 إلى 624 لترًا عند انزلاق المقعد الخلفي، وترتفع إلى 1,582 لتر مع طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، ووفقا لـ "رينو" فإن هناك مساحة تخزينية إضافية تصل لـ 24.7 لترًا داخل المقصورة منها 7 لترات يوفرها صندوق القفازات.سيتم تقديم الفئة Iconic Esprit Alpine التي تتصدر التشكيلة، بفتحة سقف Solarbay والتي قد رأيناها مسبقا في السيارة "Scenic E-Tech"، وتتميز بزجاج كهربائي يتم تعتيمه إما عن طريق الضغط على الزر مخصص لذلك أو عند طريق خاصية الأوامر الصوتية باستخدام تقنية Google Assistant القياسية المدمجة في شاشة الترفيه.وبخصوص تجهيزات السلامة والأمان، تدعم "سيمبيوز" ما يصل إلى 29 نظام ADAS للمساعدة على القيادة أبرزهم: فرامل طواريء خلفية تعمل أوتوماتيكيا، كما يمكن تنشيط أو إلغاء ما يصل إلى 6 أنظمة من خلال ضغطة زر واحدة.منظومة القوةتعتمد السيارة الجديدة على نظام هجين E-Tech يتكون من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعته 1.6 لتر، قادرا على توليد قوة 94 حصان (بمفرده)، ولكن مع محرك كهربائي رئيسي بقوة 52 حصان، ومولد بقوة 24 حصان، فإن ناتج القوة الإجمالية يصل إلى 143 حصان، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ونظام الدفع الأمامي للعجلات، ووفقا لـ"رينو" فإن السيارة قادرة على السير كهربائيا 80% من الوقت المستهلك أثناء القيادة في المدينة.ويشار إلى أن هذا النظام الهجين مطابق إلى حد كبير للنظام الموجود في السيارة "كابتشر E-Tech" والذي يتضمن أيضا خاصية "E-Save" التي تحافظ على شحن البطارية لأطول فترة ممكنة.من المقرر فتح باب الطلب على الكروس أوفر الهجينة "سيمبيوز" خلال شهر يوليو المقبل ومن المنتظر أن تكشف "رينو" عن الأسعار قريبا.