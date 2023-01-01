Realme تكشف عن Realme C61 الإقتصادي المقاوم للماء والغبار

Realme C61
قامت شركة ريلمي في الخارج بشكل رسمي بالكشف عن هاتف Realme C61 الجديد كُليًا، والذي يتم تقديمه للمنافسة في الفئة الاقتصادية. يمتاز هذا الهاتف بأنه يأتي مقاومًا للماء والغبار ويعد من أوائل هواتف ريلمي في فئة الـC التي تأتي مقاومة للماء والغبار بشهادة مُعتمدة. خلال السطور التالية سوف نتعرف على الهاتف بالتفصيل.
مواصفات Realme C61 :-
خامات الهاتف الخارجية بالكامل من البلاستيك
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54
دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري في نفس الوقت
شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز
معالج يونيسوك Tiger T612 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A75 بتردد 1.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو، المعالج الرسومي Mali G57
واجهة Realme UI 5.0 بنظام تشغيل Android 14
مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 128 جيجا مع 6 جيجا رام
كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 720p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، مع عدسة مساعدة على التصوير، والكاميرات تدعم فلاش LED وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
سماعات الهاتف الخارجية من نوع Stereo
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
الهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه
مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف
بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأخضر والأسود
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تم تسعير هاتف Realme C61 الجديد كُليًا بشكل رسمي في الهند للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 92 دولار أمريكي، ونسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 100 دولار أمريكي، ونسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر يُعادل 107 دولار أمريكي، وسيُتاح الهاتف للبيع في الهند يوم 28 المُقبل.
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