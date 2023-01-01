Realme تعلن عن هاتف أندرويد بمواصفات منافسة

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يندرج هاتف ريلمي الجديد Realme GT 6T، ضمن فئة الهواتف المتميزة "قاتلة الفلاجشيب"، والتي تقدم مجموعة قوية من المواصفات بسعر أقل من الجوالات الرائدة، كما أن تشكيلة GT من ريلمي التي تركز على الأداء تستهدف المستخدمين الشباب من محبي الألعاب، لذا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لك أبرز مواصفاته وسعره خلال السطور التالية.

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مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme GT 6Tوبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي Realme GT 6T، بتصميم رائع ذو خلفية لامعة فريدة من نوعها إلى حد ما من المواد المزدوجة بتصميم Nano Mirror، تستخدم المنطقة المحيطة بالكاميرات تقنية طلاء المرآة على مستوى النانو، أما الجزء الأكبر من الجزء الخلفي باللون الأبيض فهو مصنوع باستخدام عملية Misty AG، باللونين الفضي والأخضر الفاتح.تم تجهيز Realme GT 6T، بشاشة كبيرة من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، وبجودة عرض 1.5K، بدقة 1264 × 2780 بكسل، تدعم معدل تحديث سلس 8T LTPO يبلغ 120 هرتز، ومليار لون، ومعدل سطوع يصل إلى 6000 شمعة في المتر المربع.وتتميز الشاشة بنظام تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 2160 هرتز، الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2، وماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع للمصادقة البيومترية، وفتحة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع الهاتف بنظام كاميرا مميز بمستشعر رئيسي من نوع Sony LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم تقنية تثبيت الصورة البصري OIS، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تضم مستشعر Sony IMX355.ويتم تشغيل هاتف Realme GT 6T، بمعالج كوالكوم Snapdragon 7+ Gen 3، ويقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت و1 تيرابايت، ويعمل الهاتف مع واجهة ريلمي Realme UI 5 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14.ويحتوي هاتف ريلمي Realme GT 6T، على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 120 وات، والذي يشحن البطارية بنسبة 50% خلال 10 دقائق فقط، وعدت ريلمي بثلاث سنوات من ترقيات إصدار أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.وتشمل الميزات المتبقية بالهاتف على مستشعر الأشعة الحمراء IR Blaster، ومحرك خطي على المحور X للتعليقات اللمسية، وتقنية NFC الشاملة للمدفوعات والاتصال، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS مزدوج التردد، ومقاوم للماء والغبار وفقت لمعيار IP65، كما يأتي مزودا بشريحة خصوصية مخصصة تقوم بتخزين البيانات حول بصمات الأصابع البيومترية ومعلومات الوجه وتشفير الملفات.ويباع هاتف ريلمي Realme GT 6T، في الأسواق الدولية مقابل سعر يبدأ من 400 يورو (أي ما يعادل 20.994 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.