Porsche تكمل تشكيلة كايين بنسخة GTS

قدمت بورشه فئة جران توريزمو سبورت GTS من كايين المحدثة التي تضمنت تعزيزات للمنظومة الحركية وعدة عناصر ميكانيكية وهندسية مستمدة من نسخة تربو جي تي الأقوى.
تحتفظ كايين جي تي إس بمحركها الـV8 ذو سعة 4000 سي سي مع تربو مزدوج بينما حصل على تطويرات ميكانيكية لترتفع قوته بقرابة 40 حصان وتصل حاليًا إلى 493 حصان مع 600 نيوتن.متر، أعلى بـ40 نيوتن.متر من الموديل السابق، كما أعيد ضبط ناقل الحركة الأوتوماتيك الثمانية سرعات لتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.4 ثواني وصولاً لسرعة قصوى 275 كم/س.
راجعت بورشه عدة أجزاء من نظام تعليق كايين جي تي إس حيث تأتي قياسياً بنظام تعليق هوائي متكيف يخفض ارتفاع السيارة عن الأرض بـ10 مم بجانب توزيع العزم على العجلات والتحكم الديناميكي في الشاسيه العامل عن طريق عدة وضيعات، كما تستفيد كايين في نسختها المحدثة من مساعدين جديدة بصمامين تفصل حركة الارتداد عن الانقباض لتوفير مستوى راحة أعلى، غير ذلك تأتي بعض أجزاء المحور الأمامي مباشرةً من كايين تربو جي تي الأقوى.
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