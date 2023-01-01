Porsche تكمل تشكيلة كايين بنسخة GTS

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قدمت بورشه فئة جران توريزمو سبورت GTS من كايين المحدثة التي تضمنت تعزيزات للمنظومة الحركية وعدة عناصر ميكانيكية وهندسية مستمدة من نسخة تربو جي تي الأقوى.



تحتفظ كايين جي تي إس بمحركها الـV8 ذو سعة 4000 سي سي مع تربو مزدوج بينما حصل على تطويرات ميكانيكية لترتفع قوته بقرابة 40 حصان وتصل حاليًا إلى 493 حصان مع 600 نيوتن.متر، أعلى بـ40 نيوتن.متر من الموديل السابق، كما أعيد ضبط ناقل الحركة الأوتوماتيك الثمانية سرعات لتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.4 ثواني وصولاً لسرعة قصوى 275 كم/س.



راجعت بورشه عدة أجزاء من نظام تعليق كايين جي تي إس حيث تأتي قياسياً بنظام تعليق هوائي متكيف يخفض ارتفاع السيارة عن الأرض بـ10 مم بجانب توزيع العزم على العجلات والتحكم الديناميكي في الشاسيه العامل عن طريق عدة وضيعات، كما تستفيد كايين في نسختها المحدثة من مساعدين جديدة بصمامين تفصل حركة الارتداد عن الانقباض لتوفير مستوى راحة أعلى، غير ذلك تأتي بعض أجزاء المحور الأمامي مباشرةً من كايين تربو جي تي الأقوى.

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انضم لاختيارات جنوط كايين جي تي إس تصميم رياضي جديد بقياس 21 بوصة وتظهر السيارة بتعتيم للإضاءة الأمامية والخلفية، كما تأتي مخارج العادم بمظهر البرونز بدلاً من اللون الأسود الذي تواجد سابقاً، عند اختيار كايين كوبيه جي تي إس، تتوفر تجهيزات قياسية مثل السقف البانورامي والجناح الخلفي المتحرك مع إمكانية طلب مخارج العادم الوسطية واستخدام مواد خفيفة الوزن في السقف ومشتت الهواء الخلفي مع خامات أخف للعزل بهدف خفض 25 كيلوجرام من الوزن الإجمالي.في الداخل تظهر نسخ كايين المحسنة بلوحة العدادات الرقمية المنحنية الجديدة والشاشة الإضافية للراكب الأمامي مع الكونسول الوسطي المختلف الذي أصبح يضم حالياً عدة أزرار لضبط التكييف ومستوى صوت الموسيقى وغيرها من الوظائف، بينما انتقلت وحدة ناقل الحركة لخلف عجلة القيادة.فتحت بورشه باب طلب كايين جي تي إس عالمياً والمفترض بدء وصولها للعملاء في أوروبا خلال نصف 2024 الثاني.