Porsche تختبر 911 GT2 RS الجديدة تحت هيكل GT3 RS



911 GT2 RS 911 GT2 RS

بدأت بورش باختبار النسخة الأولية من سيارة 911 GT2 RS الجديد، وهي تختفي تحت ملامح شقيقتها GT3 RS. تقوم الشركة باختبار السيارة على حلبة نوربرجرنج ما يشير إلى محاولة بورش تسجيل رقم قياسي جديد.



من المتوقع أن توفر 911 GT2 RS الجديدة محرك 6 سلندر ثنائي التوربو، وهو مختلف عن محرك الجيل السابق من GT3 RS طبيعي التنفس ومحرك GT2 RS الذي كان ينتج 691 حصان.



توفر النسخة الاختبارية من بورش 911 GT2 RS قفص حماية داخلي ومعادات اختبارات، وستنافس السيارة أرقام مرسيدس AMG One.