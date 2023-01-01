Poco F6 قادم بمعالج Snapdragon 8s Gen 3

سيتم إطلاق هاتف Poco F6 رسميًا في 23 مايو، لكن العلامة التجارية أكدت للتو أنها ستطلق الهاتف مع معالج Snapdragon 8s Gen 3 من كوالكوم في حدث في الهند اليوم. وهذا من شأنه أن يجعل F6 أول هاتف SD 8s Gen في الهند.
يتميز Poco F6 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS ويبدو أنها متطابقة في التصميم مع Redmi Turbo 3 الذي تم إطلاقه في الصين في أبريل.
كما يتميز هذا الجهاز بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة (دقة 1220 بكسل و 120 هرتز)، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (LYT-600) + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 90 واط.
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