Poco تكشف عن هاتفي F6 و F6 Pro



F6 Pro F6 Pro

أعلنت شركة بوكو التابعة لشاومي هاتفيها الجديدين F6 و F6 Pro بهدف المنافسة في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، إذ يوفر الهاتفان مواصفات متقدمة بأسعار تنافسية.



ويأتي هاتف Poco F6 مزودًا بمعالج سنابدراجون 8s جين 3 الأحدث العالي الأداء، في حين يعمل هاتف Poco F6 Pro بمعالج سنابدراجون 8 جين 2 الذي كان من أفضل المعالجات في العام الماضي.



وتوفر بوكو هاتف F6 بذاكرة عشوائية قدرها 8 و 12 جيجابايت مع سعة تخزين قدرها 256 و 512 جيجابايت، كما توفر إصدار F6 Pro بذاكرة عشوائية قدرها 12 و 16 جيجابايت مع سعة تخزين قدرها 256 و 512 جيجابايت وتيرابايت.

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ويحمل الهاتفان شاشة أمولد قياسها 6.67 إنشات ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتتميز شاشة هاتف F6 Pro بدقة قدرها +QHD مع درجة سطوع تصل إلى 4000 شمعة، في حين توفر شاشة هاتف Poco F6 دقة قدرها +FHD مع درجة سطوع تصل إلى 2400 شمعة.ويحتوي كلا الهاتفين على مستشعر رئيسي بدقة قدرها 50 ميجابكسل من نوع Sony LYT 600 مع تثبيت بصري للصور (OIS)، ويدعم الهاتفان أيضًا وضع البورتريه الجديد وكاميرا أمامية بقدرات متقدمة. وقد أضافت بوكو كاميرا واسعة المجال في هاتف Poco F6 بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل في إصدار برو.ويحتوي كلا الهاتفين على بطارية كبيرة بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، ويدعم هاتف F6 Pro الشحن السريع بقوة قدرها 120 واطًا لشحن الهاتف في 19 دقيقة فقط، في حين يدعم هاتف F6 الشحن السريع بقوة قدرها 90 واطًا.وتطرح بوكو هاتف Poco F6 بسعر يبدأ من 380 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ سعر Poco F6 Pro من 500 دولار أمريكي.