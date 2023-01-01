peugeot تطرح سياره 3008 موديل 2024 بهذه الأسعار الجديدة

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سوق السيارات المصري يضم باقة متميزة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ، بالإضافة الي ان سوق السيارات الجديدة يشهد أقبال كبير من المواطنين بعد تراجع قيمة الأوفر برايس .



- أبعاد بيجو 3008 موديل 2024 :



تأتي سيارة بيجو 3008 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4447 مم، وعرض 1841 مم، وارتفاع 1615 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2675 مم .

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- وسائل الأمان بـ بيجو 3008 الجديدة :زودت سيارة بيجو 3008 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، قفل مركزي للأبواب ، ومثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .- محرك بيجو 3008 موديل 2024 :سعه خزان وقود سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل الي 53 لتر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 165 حصان، ويصل عزم دورانها الي 240 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة .- أسعار بيجو 3008 موديل 2024 :الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 959 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 269 ألف جنيه .الفئة الرابعة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 279 ألف جنيه .