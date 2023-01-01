OPPO تُطلق OPPO A3 و A3x بمقاومة للماء



OPPO A3 OPPO A3

أعلنت OPPO عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية من سلسلة A، وهما OPPO A3 وOPPO A3x، وتم تصميم الهواتف الجديدة لتتحمل كافة الاستخدامات اليومية للمستخدمين بمنتهى التميز والثقة، حيث تتميز بجسم مقاوم للتلف مع مقاومة صدمات بمعايير عالية ومقاومة لمُختلف أنواع للسوائل، فضلاً عن بطارية كبيرة بسعة 5,100 ملي امبير وشحن فائق السرعة 45W SUPERVOOCTM، مما يضمن تجربة استخدام مثالية للعمل والترفيه لمدة تصل إلى أربع سنوات.

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تتمتع هواتف OPPO A3 وOPPO A3x بميزات إضافية مثل شاشة فائقة السطوع وضع الصوت العالي جدًا، ومنصة، فضلاً عن ضمان الأداء المُميز لمُدة 50 شهراً بالإضافة إلى ذاكرة تخزين كبيرة، كما تعزز هذه الميزات الجديدة تجارب الترفيه، بدءًا من الألعاب الرائعة وبث الفيديوهات، والمزيد من السمات الرائعة.تصميم عملي ومُميز يضمن ثقة كبيرة من كافة النواحيصُممت الهواتف الجديدة لضمان أعلى معايير الثقة في كافة الاستخدامات اليومية، تتميز هواتف OPPO A3 وOPPO A3x بهياكل معززة تتكون من مجموعة من المواد المتقدمة، بما في ذلك زجاج مزدوج مقوى لحماية الهاتف من السقوط والصدمات اليومية. تقديرًا لمتانة الهواتف الجديدة المُميزة، حصل كل من OPPO A3 وOPPO A3x على شهادة MIL-STD 810H لمقاومة الصدمات بمعايير رائعة، بالإضافة إلى شهادة معيار SGS، مما يجعلهما من بين أكثر الهواتف الذكية صلابة في فئة الهواتف الاقتصادية.علاوة على ذلك، حصل الهاتفان على تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، مما يضمن حماية ضد مختلف السوائل المُعتادة مثل القهوة، والشاي، والحساء، والشراب الساخن. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة Splash Touch تعزز دقة الاستجابة عند لمس الشاشة عندما تكون مبللة، مما يتيح للمستخدمين متابعة استخدام الهواتف في الخارج أثناء الأمطار الخفيفة، أو بعد الخروج من حمام السباحة، أو في العديد من السيناريوهات اليومية الأخرى عندما تكون الأيدي مُبللة.بالإضافة إلى الموثوقية العالية للهاتفين، تتميز هواتف OPPO A3 وOPPO A3x بتصميم أنيق وعصري يميزها عن غيرها. ويبلغ سُمك الهاتف 7.68 مم ووزن يقارب 186 جرامًا، توفر الهواتف إطارًا بزاوية قائمة وغلافًا مسطحًا 2D يُضفي ملمسًا سلسًا وشعورًا بالراحة الشديدة والسهولة في الاستخدام. كما يضيف تصميم وحدة الكاميرا المستديرة لمسة من الأناقة، مما يعزز الإحساس بجودة الهواتف كأنها من الفئة الأعلى.يتوفر هاتف OPPO A3 بثلاثة ألوان وهي الأبيض والأسود والبنفسجي، بينما يأتي هاتف OPPO A3x بلوني الأحمر والأزرق الأنيق. تم تصميم طرازات الأسود والأحمر باستخدام تقنية OPPO Glow، مما يمنحها مظهرًا متلألئًا رائعًا ويساعد في الحفاظ على نظافتها من بصمات الأصابع أو شوائب أخرى. أما الطرازات الأخرى، فقد صُممت بلوحة لامعة تتضمن تفاصيل رائعة في طرازات الأبيض والبنفسجي، وملمس خاص يشبه الأمواج في اللون الأزرق.بطارية أطول عمراً والمزيد من الكفاءة في الشحنتأتي هواتف OPPO A3 وOPPO A3x مزودة ببطارية كبيرة بسعة 5,100 ملي امبير مما يمنح البطارية عمراً طويلاً لاستخدامات العمل والترفيه اليومية. علاوة على ذلك، تم تصميم البطارية لتحتفظ بأكثر من 80% من سعتها الأصلية بعد حوالي 1,600 دورة شحن، مما يضمن حالة مثالية للبطارية لأكثر من أربع سنوات من الاستخدام المتوسط.